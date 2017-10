LEGO NINJAGO – IL FILM/ Da oggi al cinema il secondo film della saga (12 ottobre 2017)

Lego Ninjago - Il Film

LEGO NINJAGO: IL SECONDO FILM DELLA SAGA

LEGO Ninjago - Il film è una pellicola animata diretta da Charlie Bean in uscita nelle sale cinematografiche italiane oggi, giovedì 12 ottobre. Si tratta del secondo film della saga che segue LEGO Batman-Il film. Sia LEGO Batman-Il film che LEGO Ninjago sono spin off del celebre The LEGO MOvie, pellicola animata uscita nel 2014 che ha dato avvio all'intera epopea cinematografica. Ogni film è stato diretto da un regista differente.

L'intera saga animata è ispirata al celebre cartone Ninjago: Masters of Spinjitzu, che in Italia viene trasmesso dal canale cartoon network.

LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

La trama del film vede come protagonista Sensei Wu. Il grande maestro di arti marziali si troverà costretto a dover dar vita ad un team di lottatori per riuscire a fermare l'avanzata del terribile e spietato Lord Garmadon. Quest'ultimo, fratello di Sensei, torna a minacciare nuovamente l'intera isola di ninjago. Per riuscire a fermare il piano di Sensei, il maestro di spinjitsu recluterà un ben sette ragazzini, tra cui anche Lloys Montogemery, nipote di Sensei Wu e figlio di Sensei. Il gruppo verrà addestrato da Sensei Wu in persona nell'utilizzo delle raffinate tecniche di spinjitsu. Tuttavia, una minaccia molto più grave sta per abbattersi sull'isola tanto da costringere i nostri eroi a collaborare con Lord Garmadon.

PRESTO UN VIDEOGIOCO IN USCITA

Il primissimo video pubblicitario di Lego Ninjago è stato reso disponibile nel febbraio del 2017, sia in lingua inglese che in italiano. Come è già accaduto per il precedente spin off della serie, anche per LEGO Ninjago verrà prodotto un videogame apposito che uscirà ad ottobre, in concomitanza con l'uscita del film nelle sale cinematografiche italiane. Se nel nostro Paese la pellicola sarà distribuita il 12 ottobre, sul mercato statunitense e nordamericano il film LEGO ninjago è uscito nel mese di settembre. Nella versione italiana i personaggi principali del film verranno doppiati da Davide Perino, Gianni Giuliano, Daniele Raffaeli, Chiara Gioncardi e Stefano Brusa.

