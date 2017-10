LORENZO LICITRA / Video, X Factor 2017: il tenore conquista Mara Maionchi e fa tremare Fedez

Lorenzo Licitra a X Factor 2017

E mentre Mara Maionchi porta avanti Lorenzo Licitra c'è già chi a X Factor 2017 si preoccupa per la sua bravura. Fedez infatti viene colto dalle telecamere di Sky Uno e lo vediamo sottolineare in maniera colorita che questo sarà un osso duro per tutti durante le sfide. Certo è un po' presto ma i giudici già fanno un po' di strategia e cercano di capire quali sono quegli avversari da cui guardarsi in vista di quelle che saranno poi le future battle. Staremo a vedere quale sarà il futuro di Lorenzo Licitra, ma di certo gli occhi di Fedez ma anche quelli di Levante e Manuel Agnelli sono di lui, pronti a capire come affrontarlo già ancora prima dell'inizio vero e proprio del talent show. Un attestato di stima che può solo far piacere al giovane ragazzo, pronto a confrontarsi con ogni tipo di avversario in una giornata che sicuramente gli regalerà grandi emozioni. Staremo a vedere poi quanto durerà la sua avventura a X Factor 2017.

IL TENORE CONQUISTA MARA MAIONCHI

Lorenzo Licitra è già da considerarsi uno di quelli a X Factor 2017 che potrà provare a vincere il talent show di Sky Uno quest'anno. Sicuramente è un ragazzo di grandissimo talento e l'ha dimostrato, oggi si è preso la sedia convincendo Mara Maionchi con una splendida interpretazione di Titanium di David Guetta. Sicuramente non era una canzone facile da interpretare e il ragazzo l'ha fatto con grande personalità, una scelta che dimostra la sua personalità di andare a un appuntamento così importante con un brano complicato. Staremo a vedere quale sarà il percorso, ma di certo ha convinto tutti e Mara Maionchi è stata costretta addirittura a fare lo switch pur di portarselo in squadra. Un team così composto da soli uomini e che può contare su Lorenzo Licitra, un nome di cui sentiremo ancora parlare molto. Staremo a vedere come si comporterà nelle prossime interpretazioni che ci proporrà. Clicca qui per il video della sua interpretazione.

