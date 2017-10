Levante/ Video, Bootcam: comincia a formarsi la squadra delle Under Donne (X-Factor 2017)

Levante, giudice di X Factor 2017

È la volta di Levante a X Factor 2017: nella puntata di oggi, giovedì 12 ottobre, si comporrà la squadra della cantante siciliana, oltre a quella di Mara Maionchi. La settimana scorsa abbiamo assistito alle scelte di Fedez e Manuel Agnelli, stasera tocca alle giudici del talent show di Sky Uno. Siamo nella prima fase cruciale di questa nuova edizione: il Bootcamp, la tradizionale sfida delle "sedie". Concluse le audizioni, i concorrenti superstiti si contendono nel Bootcamp l'accesso alla fase finale. Levante, dunque, dovrà scegliere gli artisti che meritano di esibirsi al live e che soprattutto andranno a comporre il gruppo delle Under Donne. Il processo di selezione è tutt'altro che semplice: innanzitutto quest'anno le sedie sono cinque, non più sei come l'anno scorso. Le occuperanno i cinque concorrenti che conquisteranno l'accesso agli Home Visit, l'ultima selezione prima della fase finale vera e propria.

LEVANTE: LA CANTAUTRICE HA GIÀ CONQUISTATO IL PUBBLICO

La carriera di Levante è a un momento di svolta: il successo l'ha portata a essere scelta come giudice di X Factor, che rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti a livello nazionale. Si è fatta conoscere con la sua musica, ma sta continuando a farlo anche grazie al talent show. Il pubblico è stato colpito, ad esempio, dalla sua sensibilità. Ma Levante non è solo una cantante: è un punto di riferimento anche sui social. Potremmo considerarla una trend setter: le foto che pubblica sui social sono ricercate, raffinate e piene di stile, rispecchiano quindi la sua personalità. Apprezzata per il fatto di mostrarsi senza filtri, l'artista siciliana condivide con i suoi fan quasi ogni giorno foto dei suoi momenti di lavoro o di tempo libero che trascorre da sola o con i suoi amici, ricevendo tantissimi apprezzamenti daparte dei fan. Ma è anche un riferimento di stile: è seguitissima anche per i suoi outfit vintage ed eclettici.

IL RETROSCENA SUL PROVINO DISERTATO A X-FACTOR 2017

Oggi è a X Factor 2017 in veste di giudice ma Claudia Lagona, in arte Levante, avrebbe potuto partecipare al talent di Sky anche come cantante. A svelarlo, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, è stata proprio l'artista: «Rinunciai a presentarmi ai provini ai quali mi iscrisse il mio agente e partii per Leeds. Dormivo in bagno, buttata su un materassino. Mi sono fatta le ossa sui palchi e sbucciata le ginocchia, credo che questo sia molto importante per un artista. In seguito ho poi consigliato ad altri amici cantautori di iscriversi ai provini di X Factor, perché penso che sia una grande occasione». Il fatto che oggi partecipi a questo programma in qualità di giudice ha fatto storcere il naso a tanti, ma Levante non si scompone più di tanto davanti alle critiche: «Mi hanno accusata di essere incoerente, ma io rispondo che questa è un'occasione - per le storie che racconto - di arrivare a tutti».

