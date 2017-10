Luca Dorigo / Dopo il calendario Hell Boys 2018 arriva l'Isola dei Famosi? (Pomeriggio 5)

Luca Dorigo (Instagram)

Gli appassionati di Uomini e Donne si ricorderanno di lui per la sua doppia avventura come tronista alcuni anni fa, ma dopo quel lungo percorso sono state molte le esperienze in campo televisivo di Luca Dorigo. L'abbiamo visto a "Un, due, tre stalla!" ma anche ospite in molti programmi, poi si è dedicato alla musica ed è diventato un apprezzato dj sempre in giro per locali, e di recente è stato testimonial del calendario "Hell Boys" 2018, dove lo si vede posare senza veli così come altri volti noti anche di Uomini e Donne. Oggi Luca Dorigo ha molti progetti da realizzare e in una recente intervista a Novella 2000 ha raccontato il desiderio di volersi mettere alla prova in programmi come Temptation Island e l'Isola dei Famosi.

DA UOMINI E DONNE ALL'ISOLA DEI FAMOSI?

"Perché no. Mi divertirei. Conosco i meccanismi della televisione e in quel programma saprei come muovermi. - ha svelato l'ex tronista, per poi aggiungere - Sa, se ho fatto il tronista in più occasioni è perché piacevo al pubblico, altrimenti non mi avrebbero chiamato una seconda e poi addirittura una terza volta. Però mi piacerebbe partecipare molto all'Isola dei Famosi". Luca Dorigo infatti racconta che ha sfiorato la partecipazione al reality condotto da Alessia Marcuzzi: "Ci sono andato vicino qualche anno fa e mi è rimasto il rimpianto perché mi permetterebbe di mettermi alla prova e di mostrare chi sono, farmi conoscere profondamente. Il pubblico che mi ha seguito ad Uomini e Donne ha un'idea diversa da quello che sono in realtà, lontano dagli studi televisivi e dai riflettori". Potrebbe essere quindi proprio Luca uno dei protagonisti della prossima edizione dell'Isola dei Famosi che tornerà sul piccolo schermo nei primi mesi del 2018.

