Luca Onestini e Soleil Sorge / Il chiarimento al Gf VIP o da Barbara d'Urso? La risposta di lui

Luca e Soleil

Cosa deciderà di fare Luca Onestini con Soleil Sorge? Una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, le parlerà oppure no? Chiacchierando con Jeremias Rodriguez, l'ex tronista pare avere le idee chiarissime: “Certo che voglio parlarci. Non so quando succederà, se tra poco o tra mesi, ma lo farò. Di sicuro non ho intenzione di farlo da Barbara d’Urso. Io sto a testa alta, non ho fatto nulla. Lei ha offeso la mia famiglia e anche Giulia l’altra mia corteggiatrice. Ti posso dire che è lei che si deve vergognare. Io ci parlerei anche qui al Grande Fratello, ma non è venuta, non ha coraggio. Lei non fa nulla dalla mattina alla sera, per questo fa queste robe qui. Se viene si studierà tutte le cose da dire. Forse non è venuta perché c’era mio fratello, ma adesso Gianmarco è partito ed è fuori Italia quindi Soleil arriverà perché non avrà nessuno a contraddirla”. In maniera molto schietta e semplice, Onestini ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di chiarire l'intera faccenda in diretta da Barbara d'Urso, come mai? E perché invece, se lei venisse in trasmissione da lui accetterebbe il confronto? La cosa puzza già di bruciato.

Luca e Soleil, nessun confronto in vista?

Soleil, dopo aver scoperto che Luca si sentiva con Giulia Latini, ha affermato di non avere alcuna intenzione di spiegarsi davanti le telecamere del GF Vip. Di contro, Luca confidandosi con Jeremias, ha dichiarato che il faccia a faccia con la sua (ex?) fidanzata non avverrà di certo davanti alla ruspante Barbara d'Urso... a questo punto, si attende un chiarimento privato. Entrambi infatti, hanno espresso la volontà di potersi chiarire e per farlo, potrebbero scegliere le quattro mura di casa. Noi però, messa da parte la “cattiva fede”, dubitiamo che uno “scontro” simile non venga dato in pasto alle telecamere di qualche programma. Magari però, tra i due litiganti il terzo gode. Ecco perché, ci potrebbe essere anche la viva possibilità di vedere Luca e Soleil discutere della loro relazione d'amore proprio dove tutto ha avuto inizio: il trono classico di Uomini e Donne. Staremo a vedere cosa accadrà!

