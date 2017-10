MARA VENIER/ Piange da Maurizio Costanzo (L'Intervista)

Mara Venier a L'intervista di Maurizio Costanzo

Una Mara Venier in lacrime si mostra nel promo dell’intervista che andrà in onda giovedì 12 ottobre durante il programma condotto da Maurizio Costanzo, L’intervista. La donna, con un fazzoletto in mano, si asciuga lacrime abbondanti, versate probabilmente in seguito alla visione di un filmato mostrato dagli autori. Non è ancora dato conoscere le ragioni della commozione della presentatrice, che nel video commenta solo di aver commesso degli errori, per concludere: “Ci sono ancora tante cose che noi dovremmo raccontarci”. Costanzo allora risponde: “Vogliamo cominciare?” e la Venier acconsente. In un altro video registrato prima dell’intervista, la donna spiega di essere propensa più a guardare al futuro che al passato, di non avere un buon rapporto con i ricordi: “Mi mettono malinconia”, spiega. Commenta poi di essere onorata nel rilasciare l’intervista proprio a Maurizio Costanzo, che è “un amico, una persona a cui voglio bene e soprattutto di cui mi fido”. Curiosa di ciò che gli autori hanno preparato, la donna commenta infine: “La verità ti porta sempre dritta al cuore delle persone”.

MARA VENIER, LA CARRIERA DI ATTRICE E CONDUTTRICE

Mara Venier, nome d’arte di Mara Povoleri, è nata a Venezia nel 1950. Dopo un esordio come attrice, ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni ottanta, raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica in, che ha presentato per nove stagioni tra il 1993 e il 2014. Dal 2010 al 2013 ha condotto il programma pomeridiano La vita in diretta su Rai 1 dapprima assieme a Lamberto Sposini e in seguito con Marco Liorni. Ha alternato la carriera di attrice a quella di conduttrice televisiva fino al 1998 per poi dedicarsi esclusivamente alla seconda. Mamma di Elisabetta, avuta dal matrimonio con l’attore Francesco Ferracini, è diventata nonna nel 2002. Dopo il fallimento del primo matrimonio, ha avuto anche un secondo figlio, Paolo, dall'attore Pier Paolo Capponi. Nel 1984 ha sposato l'attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997, e una più breve con l'attore italoamericano Armand Assante.

L'AMORE CON CARRARO E L'AMICIZIA CON SPOSINI

Dal 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico ed editore Nicola Carraro. Recentemente, la conduttrice ha dedicato su Instagram una dichiarazione d’amore al suo Nicola: “Per te amore mio” ha scritto a commento di una sua performance canora, riuscendo così ancora una volta ad intenerire migliaia di fan della coppia che non smettono mai di mostrarsi innamorati ed allegri. Mara Venier è attualmente nella rosa dei conduttori di Tu si que vales, dove controlla e comunica l'esito della votazione della giuria popolare. È probabile che, al posto di Alfonso Signorini, già impegnato come opinionista al Grande Fratello Vip, Mara Venier sarà opinionistra all'Isola dei Famosi, dove ricopriva lo stessto ruolo nelle prime due edizioni del format mandate in onda su Rai2 e condotte da Simona Ventura. Molto amica di Lamberto Sposini, ha dichiarato di essersi legata al conduttore ancora di più dopo l'ictus da cui è stato colpito. La vita di Sposini è cambiata per sempre, ha dovuto dire addio al suo lavoro, ma l'amicizia con Mara è cresciuta ancora di più: "Mi ha cambiato la vita - ha rivelato la Venier - Lui è sicuramente il grande, vero amico della mia vita".

