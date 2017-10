MARCO PREDOLIN / Video, nuova gaffe a Pomeriggio Cinque: " Te la metterò io la mano lì"

Marco Predolin

Marco Predolin non riesce proprio a fare tesoro degli errori commessi, continuando ad esprimersi in modo più che criticabile all'interno delle trasmissioni televisive nelle quali viene invitato. Dopo essere stato espulso dal Grande Fratello Vip per avere pronunciato una bestemmia in diretta ed essere stato accusato da omofobia da una buona parte del mondo del web, l'ex conduttore televisivo ieri si è reso protagonista di un siparietto di scarso gusto a Pomeriggio Cinque. Barbara d'Urso ha invitato nuovamente il collega nel suo salotto, anche se a Domenica Live Predolin aveva messo in evidenza tutto il suo maschilismo con una dichiarazione che aveva scatenato un gran polverone mediatico: "Io sono il classico uomo, viva il vero uomo italiano". E anche l'intervento a Pomeriggio Cinque è stato caratterizzato dall'ennesima figuraccia da parte del concorrente più controverso della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Rivolgendosi a Morena Funari, infatti, Predolin ha dichiarato: "Si vede che a te il gesto della mano non lo fa più nessuno" (il riferimento va chiaramente a quanto accaduto nella casa del GF con Carmen di Pietro). Clicca qui per vedere il video di questa dichiarazione

Marco Predolin e la nuova battuta di poco gusto

La reazione di Barbara d'Urso alla battuta infelice del collega non si è fatta attendere: "Non puoi dire in diretta ad una signora ‘A te il gesto della mano non lo fa nessuno’, non lo fare! Siccome ti voglio bene e sono una tua amica da anni, ti consiglio, dato che hai detto una frase ad una persona fidanzata, di chiedere scusa, dai retta a me". Marco Predolin anche questa volta però si è giustificato a modo suo, restando fermo nelle sue precedenti dichiarazioni: "Scusa, tutti i giorni ti metterò la mano" . Ha quindi precisato di essere diventato molto amato lontano dalla televisione, al punto da essere fermato per strada dove riceve dei complimenti: "Vado per strada e vengo osannato, vengo in TV e mi attaccano tutti, non ne posso più". Resta ora da capire per quale motivo, nonostante il carattere evidenziato nel reality show di Canale 5, Predolin continui ad essere invitato in televisione dove ottiene la possibilità di esporre il suo punto di vista, non sempre condiviso dal pubblico da casa. L'audience ha dunque la meglio sul buon senso? E c'è già chi pensa che il controverso conduttore otterrà presto un talk show tutto suo...

