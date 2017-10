MARGUERITE/ Su Rai Movie il film con Catherine Frot (oggi, 12 ottobre 2017)

Marguerite, in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CATHERINE FROT E ANDRE MARCON

Marguerite va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 21.10. La pellicola del 2015 è stata scritta e diretta da Xavier Giannoli (Superstar, Quand j'etais chanteur, A l'origine) e interpretata da Catherine Frot (La cuoca el presidente, La voltapagine, La cena dei cretini), Andre Marcon (L'avenir, Tutto sua madre, Due agenti molto speciali) e Michel Fau (Swimming pool, Harry un vero amico, Gaspard le bandit). Il film è ispirato alla vita della cantante lirica Florence Foster Jenkins, nota all'inizio del XX secolo per essere del tutto priva di abilità canore. Il film è stato presentato in anteprima e in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MARGUERITE, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

Marguerite Dumont (Catherine Frot) è una ricchissima mecenate appassionata di musica. La sua personalità è ben nota fra i cantanti e gli appassionati melomani francesi, anche se nessuno la conosce veramente. Quando la donna annuncia un ricevimento a casa sua, quindi, i più curiosi appassionati di musica e canto fanno di tutto per assistervi. Durante la festa Marguerite decide di intrattenere i suoi ospiti cantando, senza rendersi conto di essere stonata. Gli ospiti però, tutti o quasi debitori del suo mecenatismo, fingono di apprezzare la performance. Marguerite si lascia convincere addirittura a cantare in pubblico. La donna sale quindi per la prima volta su un palcoscenico, ma il concerto è interrotto dall'arrivo della polizia, che la accusa di sostenere economicamente elementi sovversivi. Marguerite però non si perde d'animo e decide di prendere lezioni da un tenore italiano. Quest'ultimo, bisognoso di soldi, nonostante la donna sia del tutto priva di talento la incoraggia e si fa ospitare a casa sua. Il marito di Marguerite vive questa situazione, come la passione della moglie, nel più totale disinteresse, preso com'è dalla sua relazione con un'amante. Arrivato il momento della nuova esibizione, Marguerite sale sul palco sicura del proprio successo.

