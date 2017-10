Mara Maionchi/ Il video di sfida a Fedez e Manuel Agnelli su Facebook (X-Factor 2017)

Mara Maionchi, primo piano (Archivio)

In vista della nuova puntata di giovedì prossimo di X Factor 2017, Mara Maionchi tornerà a sedersi nel banco di giudici del programma condotto da Alessandro Cattelan e i riflettori saranno puntati su di lei (oltre che su Levante) dal momento che, dopo la definizione delle squadre “capitanate” da Fedez e Manuel Agnelli, toccherà adesso anche alla 76enne ex produttrice discografica bolognese arrivare alla composizione del team di cinque aspiranti talenti che verranno portati nella successiva fase degli Home Visit. La veterana del gruppo di giudici di questa edizione di X Factor 2017 è stata scelta in estate per guidare la squadra degli Over 25 e, come gli altri suoi tre colleghi, si appresta a vivere la fase decisiva (appunto quella degli Home Visit) che vedrà ognuno di loro fare un’ulteriore scrematura del proprio gruppo di artisti al fine di individuarne solamente tre che poi accederanno alla tango agognata fase dei Live.

MARA MAIONCHI: IL VIDEO DI "SFIDA" A FEDEZ E MANUEL AGNELLI

Nell’avvicinamento alla prossima puntata in diretta di X Factor 2017, a tenere banco è stata appunto soprattutto la curiosità di scoprire la nuova squadra di Mara Maionchi: tuttavia, in attesa di saperne di più, la stessa produttrice discografica felsinea ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un breve post nel quale non solo lancia il guanto di sfida agli altri giudici ma ne approfitta anche per condividere con i numerosissimi iscritti della sua fanpage anche il promo della puntata di giovedì del talent show, girato nel solito stile epico in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. “Manuel Agnelli e Fedez hanno composto due squadre fortissime” ha scritto la Maionchi nella didascalia che accompagna la breve clip; poi, però, coalizzandosi con Levante contro i due giudici uomini della trasmissione, ha aggiunto “non crediate che noi due non siamo pronte a fargli un c#@o così con le nostre! #XF11 #maramaionchi #levante #underdonne #over #caposquadra”. Insomma, le due donne della giuria non vogliono essere da meno e pare proprio che abbiano delle sorprese in vista per dare filo da torcere a Fedez e ad Agnelli.

LA SPIEGAZIONE DELLE LACRIME PER BRITNEY

Negli ultimi giorni, a tenere banco attorno ad X Factor 2017 sono state anche le lacrime, appena accennate, di Mara Maionchi nel corso di una delle esibizioni dello scorso Bootcamp: la giudice bolognese, infatti, ha spiegato solamente di recente il motivo di quell’improvviso moto di commozione dopo che la giovanissima Britney Bricherasio (16 anni) aveva cantato. L’aspirante artista ha raccontato di essere stata in passato vittima di bullismo e, a tal proposito, la Maionchi ha detto di essere stata colpita perché Britney “mi ha trasmesso tanta tristezza e anche perché ho sentito tanta sofferenza nel suo canto”: inoltre, a suo dire, il brano cantato dalla ragazzina (Nessun grado di separazione di Francesca Michielin) era percepibile quasi come un “grido di aiuto”, cosa che ha detto alla stessa Britney, visibilmente commossa. Insomma, ancora una volta la Maionchi, ritenuta erroneamente una lady di ferro troppo inflessibile, ha mostrato quel lato più fragile del suo carattere che ogni tanto emerge.

