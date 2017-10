NICO 1988/ Da oggi al cinema il film drammatico diretto da Susanna Nicchiarelli (12 ottobre 2017)

Nico 1988, film al cinema

IL FILM DRAMMATICO DIRETTO DA SUSANNA NICCHIARELLI

Nico, 1988 è una pellicola biografico drammatica diretta da Susanna Nicchiarelli, che uscirà nei cinema italiani, oggi giovedì 12 ottobre 2017. Il film, co prodotto da Italia, Repubblica Ceca, Regno Unito e Germania, narra la storia di Christa Paffgen, nota modella e musicista tedesca, meglio conosciuta con il nome di Nico.

Nico, 1988 ha ottenuto un prestigioso riconoscimento presso l'ultima edizione de Festival internazionale del Cinema di Venezia. Si è infatti aggiudicato il Premio Orizzonti. Il cast è composto da Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Sandor Funtek, Thomas Trabacchi e Karina Fernandez.

NICO 1988, LA TRAMA

Nico, che nel pieno della sua carriera era stata una delle principali muse di Andy Warhol ed interprete della famosa band dei Velvet Undergound, è ormai lontana dai riflettori da diverso tempo. Stanca ed invecchiata dagli anni che passano, tuttavia, riesce a trovare il modo di reinventarsi come cantante solista.

La donna da così vita ad uno dei suoi ultimi Tour in giro per l'Europa, con la speranza di ritrovare se stessa, scoprendo uno nuovo senso della vita. Nel corso del suo viaggio, Nico cercherà di riavvicinarsi anche al suo unico figlio, ragazzo problematico che più di una volta ha tentato di togliersi la vita. Il giovane, figlio naturale dell'attore francese Alain Deloin, non è stato mai riconosciuto ufficialmente dal padre.

PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI

Il film Nico, 1988, oltre ad aggiudicarsi il Premio Orizzonti, ha ufficialmente aperto la 74° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. In Italia verrà distribuita nei cinema giovedì 12 ottobre, mentre il suo primo trailer promozionale è stato reso disponibile nel corso dell'ultima settimana di agosto del 2017.

Accanto al Premio Orizzonti, il film diretto da Susanna Nichiarelli si è aggiudicato, sempre nel corso dell'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, anche il Premio Fransceo Pasinetti ed una nomination speciale FEDIC. L'attrice protagonista che interprete il ruolo di Nico è Trine Dyrholm, cantante ed attrice danese.

© Riproduzione Riservata.