Nemo, Nessuno escluso/ Anticipazioni 12 ottobre: l’inchiesta sulle donne single che vogliono essere madri

Nemo, nessuno escluso

Firmata da Alessandro Sortino e prodotta da Rai 2 in collaborazione con FremantleMedia Italia, la seconda stagione di Nemo, Nessuno Escluso torna in onda oggi, giovedì 12 ottobre, alle 21.20 su Raidue con un nuovo appuntamento condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. I commenti sono affidati a Vittorio Sgarbi e Giuliana De Sio. Partito come un esperimento, Nemo, Nessuno escluso ha conquistato il pubblico della seconda rete Rai per il linguaggio giovane e diretto con cui vengono affrontati, ogni settimana, argomenti importanti. Di cosa si parlerà, dunque, nell’appuntamento odierno di Nemo, nessuno escluso? Una delle inchieste più forti che verranno trasmesse è quella sulle donne single che desiderano avere un figlio. Laura Bonasera e Chiara Daina condurranno il pubblico in un viaggio nella periferia romana alla ricerca delle donne che, pur non avendo un compagno, non rinunciano all’idea di diventare madre affidandosi alla fecondazione assistita. Gigi De Palo, padre di 4 figli più uno in arrivo, porterà la sua testimonianza raccontando come in Italia avere una famiglia sia davvero un atto rivoluzionario. Daniele Piervincenzi, invece, porterà i telespettatori nelle periferie romane dove si stanno diffondendo idee neofasciste. Sull’argomento il giornalista Massimo Lugli e Max Paiella proporranno una lettura comica.

ANTICIPAZIONI NEMO DI OGGI, GLI ALTRI ARGOMENTI DELLA SERATA

Gli inviati Daniele Piervincenzi e Gregorio Romeo parleranno degli insetti commestibili, definito il cibo del futuro. In Italia, una normativa regolamenterà la vendita e la produzione di farine di insetti mentre in alcuni paesi si vendono già hambuger di grilli. A commentare l’inchiesta ci sarà lo chef Gianfranco Vissani. Edoardo Anselmi e David Chierchini racconteranno la storia di una famiglia di pescatori di pesce spada che, a Scilla, tiene in vita, una tradizione antichissima. L’inviata Chiara Daina, infine, racconterà la storia di due medici italiani: uno si è trasferito in Germania dove vive e lavora mentre un altro è disoccupato in Italia. Marco Maisano, infine, presenterà un’inchiesta, realizzata a Mestre dove, a causa dell’eroina gialla, purissima e letale, sono morte dieci persone. Il nuovo appuntamento di Nemo, Nessuno Escluso può essere seguito sia su Raidue che in diretta streaming sul sito di Raiplay.it. La diretta è anche social: #NemoRai2, @NemoRai2 su Twitter; Facebook Nemo-nessuno escluso e Instagram @nemorai2.

