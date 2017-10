OBLIVION/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise e Morgan Freeman (oggi, 12 ottobre 2017)

Oblivion, in prima serata su Italia 1

NEL CAST TOM CRUISE E MORGAN FREEMAN

Il film di fantascienza Oblivion va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 21.15. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2013 grazie all’interessamento di un cartello di case di produzione (Chernin Entertainment, Ironhead Studios, Radical Pictures, Truenorth Productions e Universal Pictures). La pellicola, che è stata diretta da Joseph Kosinski, si basa su un soggetto scritto dallo stesso regista mentre la sceneggiatura è stata curata da Michael Arndt. Ottimo il cast di attori, tra di essi senza dubbio spicca Tom Cruise, attore americano, che interpreta il ruolo principale e ha come spalla il grande attore di colore Morgan Freeman. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

OBLIVION, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Ambientato nel 2077, il film verte sulla vita di un tecnico specializzato, Jack Harper, che continua a vivere sulla Terra, dopo la conclusione di una guerra nucleare in cui i terresti hanno sconfitto gli alieni ma che ha portato alla distruzione dell'ecosistema terrestre. Jack che vive insieme a Victoria ha il compito di manutenzionare alcuni macchinari speciali, macchinari che servono a risucchiare acqua dagli oceani e produrre cosi energia, compito di Jack è tenere efficienti anche alcuni droni-soldati, utilizzati per sorvegliare le trivelle e tenerli al riparo da eventuali attacchi di alieni superstiti. La coppia prende ordini dal capo della missione di recupero, Sally, con quest’ultima che permane insieme agli ultimi terresti su una navicella spaziale orbitante, in attesa di avere l’energia necessaria per trasferirsi su un altro sistema solare. Jack non si abitua all’idea che al termine della missione dovrà abbandonare il suo paese, e ricerca comunque una zona del pianeta libera dagli Scavengers adatta ad impiantare una colonia di terrestri, Victoria invece non vede l’ora che la missioni termini per iniziare una nuova vita. Improvvisamente l’uomo trova a rischio della sua stessa vita dei superstiti terresti, tra di essi una bellissima donna Julia Rusakova che gli confida che in una vita precedente era stata sua moglie. Dopo infinite peripezie che porteranno finanche alla morte di Victoria, gelosa del rapporto che l'uomo ha con Julia, la verità viene a galla ed è una verità del tutto inaspettata, Sally comanda infatti una colonia di alieni che aveva clonato gli umani allo scopo di sterminarli, di fatto Jack stava contribuendo all’estinzione del proprio pianeta, un estinzione che solamente la caparbietà di Jack è riuscito ad evitare.

© Riproduzione Riservata.