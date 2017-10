Oroscopo oggi / Paolo Fox, previsioni 12 ottobre 2017: quattro stelle per...

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 12 OTTOBRE 2017

Quattro stelle all’Ariete che in questi giorni può iniziare a fare grandi progetti. È scattata la fase del recupero, in cui però ci si può anche arrabbiare parecchio. Si occupa di tante cose contemporaneamente e spesso per questo viene considerato confusionario, ma non è vero. Quattro stelle anche per i Gemelli che se hanno sbagliato qualcosa in passato adesso possono recuperare. Sono attratti da tutto quello che c'è attorno quindi qualsiasi cosa deve essere osservata. In questi giorni probabilmente si stanno guardano attorno per liberarsi di un peso. Guardate bene cosa accade intorno a voi. Il Leone, quattro stelle, ha bisogno di distinguersi dalla massa, anche se è molto in competizione principalmente con se stesso e anche con al vita. Per tutti i Capricorno questo è un cielo molto bello per le grandi iniziative e iniziare a fare programmi importanti, quattro stelle. Rispetto a prima ci sono meno ostacoli, quindi deve essere positivi e mettere alla prova l'astrologia.

I SEGNI DA DUE O TRE STELLE

Immancabile anche oggi, giovedì 12 ottobre 2017, l’oroscopo di Paolo Fox ai I fatti Vostri. Come sempre si parte con i segni “meno fortunati”. Due stelle per il segno della Bilancia perché ogni tanto si impunta, tende anche ad ascoltare il parere degli altri però quando dice basta è basta. L'unico modo per mollare la presa è quando vede che la persona con cui si scontra fa un passo indietro. Quindi c'è questa necessità di unirsi agli altri e un desiderio di comunicazione e comunione, intesa come matrimonio. Due stelle anche per il Toro che ha bisogno di sentirsi utile per qualcuno della famiglia o a livello sociale. È probabile che debba rivedere alcune scelte, magari capire per chi essere utile, che non hanno ancora dato riscontro. Non tutti devono rinunciare ai sentimenti, però dovete inquadrare la loro vita in maniera diversa. Tre stelle per il Sagittario che si sta impegnando per risollevarsi, forse ha puntato troppo in alto. I nati sotto questo segno sono disturbati dalla esagerazioni. Tre stelle per l’Acquario che a volte ha la testa tra le nuvole. Bisogna essere concreti e capire cosa è utile per voi stessi

LAVORO

Il Toro, che è un segno di terra, da' molto peso soprattutto alla sicurezza materiale, perché quando c'è un “gruzzoletto” da parte nessuno lo può togliere. Il Sagittario è molto preso dal lavoro e deve mettere in discussione tante cose. I nati sotto il segno dell’Ariete sono molto minuziosi in ambito del lavoro, tutto deve essere fatto in maniere impeccabile e se non è così scatta la collera. State attenti e tranquilli perché in questo momento avete modo di farvi vedere, grazie alle stelle. I Capricorno che hanno delle iniziative o lavorano in proprio noteranno che in questo periodo combinano più cose, si sbloccano delle cose: fatevi vedere! Anche i nati sotto il segno del Cancro se avete un progetto dimostrate quello che sapete fare. I pesci non devono stare con le mani in mano per fare cose nuove soprattutto nel lavoro.

AMORE, CHE GIORNATA SARÀ?

La Bilancia ama molto le persone comprensive infatti quando ha la possibilità di amare una persona non ci pensa due volte. Attenzione per i Sagittario: in questi giorni il confronto con gli altri sarà acceso, anche in amore. Per i nati sotto il segno dei Gemelli tutto quello che è nato in quest'ultimo anno e mezzo non dura o comunque va variato, questo vale anche per i sentimenti. Per il Leone questo è un bel periodo per superare dei problemi sentimentali e andare avanti. Il Leone quando è tradito o non è contento in amore penso di aver perso qualcuno che non meritava di essere frequentato. Il Toro ama le cose belle della vita, tra cui anche l'amore. Per lo Scorpione è il momento giusto per vivere belle e buone emozioni e rimettersi in gioco in amore, cinque stelle

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE

Il Sagittario da una parte è molto ansioso e preoccupato mentre dall'altro è molto carico. Venerdì e sabato giornate interessanti però nelle ultime settimana c'è stata qualche tensione in amore. Chi ha iniziato una convivenza è coinvolto ma sta facendo un esperimento, sta tentando una nuova forma di vita. Questo spirito rivoluzionario per il momento è messo a tacere e forse è anche meglio evitare di stressarsi. Il Cancro deve lasciarsi ispirare dai sentimenti e dalla creatività che possiede innata. Molti stanno cercando nuovi orizzonti e domenica sarà una giornata si. A fronte di un grande impegno dovrà applicarsi tantissimo perché il 2018 darà belle soddisfazioni. Bisogna tagliare con un passato che ha creato difficoltà, novità in amore entro novembre che potrebbero portare a vivere con il sorriso. Serve in questo momento essere tranquilli e gestire le emozioni in maniera molto tranquilla. (agg. di Matteo Fantozzi)

PESCI E LEONE

I Pesci non devono fermarsi proprio adesso. Questa giornata produce un effetto positivo per i contatti, le emozioni e per le relazioni sociali. Attenzione però a buttarsi troppo rapidamente nelle situazioni che possono creare qualche complicazione. Ora alcuni potrebbero anche trovare la forza per rapportarsi di fronte a varie situazioni con più maturità e maggiore coscienza anche nelle scelte e nelle decisioni che si devono prendere. Il Leone deve dimenticare il passato e soprattutto cominciare a pensare ad una svolta nella propria vita. Nonostante qualcuno abbia al suo fianco la persona giusta può avere comunque delle perplessità che riguardano il lavoro o lo studio. Alcune scelte personali stanno comportando maggiori uscite. Non deve perdere di vista grandi traguardi che il futuro promette. Ottobre e novembre saranno mesi un pochino pensierosi in amori, ma dicembre permetterà un bel recupero. (agg. di Matteo Fantozzi)

VERGINE E SCORPIONE

La Vergine da qui a domenica potrebbe riscoprire una grande passione, non solo per chi ha già un amore ma anche per chi è solo da molto tempo perché quando si isola non riesce più a ripartire. Stelle importanti con un fine settimana che convince e potrebbe portare a diverse situazioni molto interessanti e magari qualche emozione. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore quando sarà interessante vedere come si articoleranno diverse situazioni. Tutti gli Scorpione che hanno fatto una richiesta potranno avere delle belle novità. Fino a sabato è probabile che sia preso da tante cose. Questa tensione ad essere pronto ad affrontare qualsiasi problema può comportare un certo stress psico-fisico per cui attenzione ai piccoli malesseri di stagione che comunque non porteranno a un lungo periodo di fastidio. Le cose infatti si possono risolvere veramente con grande semplicità e immediatezza. (agg. di Matteo Fantozzi)

ARIETE E ACQUARIO

Passiamo ora ai segni zodiacali di Ariete e Acquario seguendo quanto raccontato da Paolo Fox nell'oroscopo ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete è un po' sotto pressione ma il recupero arriva presto. Deve cercare di limitare l'agitazione che alberga nel suo cuore. In amore bisogna essere chiari, è un periodo in cui è piuttosto stanco e avrebbe bisogno di emozioni nuove. L'Acquario fino a sabato sarà un po' ribelle con il rischio di essere anche un po' incauto. Se ci sono delle giornate no, supera con un pensiero ottimista qualsiasi tipo di difficoltà. E' il momento di cercare di fare attenzione nella gestione di diverse situazioni che potrebbero portare a una svolta positiva. Ora è il momento di cercare di riflettere per essere ottimisti in un momento in cui le cose vanno assolutamente tenute a bada con grande attenzione aspettando però il momento giusto. (agg. di Matteo Fantozzi)

CAPRICORNO E TORO

Andiamo a vedere nel dettaglio i segni zodiacali come il Capricorno e il Toro secondo quanto raccontato dall'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Capricorno è pieno di cose da fare e progetti da portare avanti, non ha voglia di sprecare tempo con persone che non meritano attenzione. Sicuramente è importante cercare di essere attenti ed evitare di vivere situazioni di pressioni che possono portare a vivere un po' di complicazioni emotive. Questa è una giornata importante per il Toro che però si inquadra in un periodo di forte riflessione. I giovani che hanno qualche attività part time non sono soddisfatti ma in questo periodo c'è anche qualche problema in più. È importante evitare scontri, non solo in amore ma anche sul lavoro dove potrebbero arrivare delle complicazioni difficili anche da gestire. Staremo a vedere cosa riserveranno i prossimi giorni. (agg. di Matteo Fantozzi)

GEMELLI E BILANCIA

Ora andiamo a vedere segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali Gemelli e Bilancia analizzati nella rubrica condotta dal noto astrologo che porta il nome di Latte e Stelle. In queste ore per i Gemelli si possono concludere nuovi affari, inizia a risvegliarsi l'attività. Spese per una casa o per un trasferimento hanno creato stress perché non sono state desiderate. Entro la fine dell'anno ci sarà un bel risveglio delle passioni, con una persona dello scorpione potrebbe nascere un'intesa particolare. Se il lavoro funziona per la Bilancia è comunque incerto perché vorrebbe avere di più, persino se ha una bella storia potrebbe essere stanca. quest'agitazione rivela il fatto che ultimamente le cose stanno andando un po' a rallentatore o non come vorrebbe. Bisogna stare attenti a non creare disagio perché è un'altra giornata in cui deve cautelarsi in amore.

CHI SALE E CHI SCENDE

E' il momento ora di passare a chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Scende il segno dell'Ariete che è in una situazione di pressione in questo momento, ma può comunque trovare la forza per reagire e trovare più determinazione per riuscire a sorridere sempre come è solito fare. Salgono i Gemelli che vedono un'attività pronta a risvegliarsi. Attenzione però a gestire situazioni con qualche difficoltà, una spesa per la casa può portare un po' di stress. La Vergine è in un momento in cui deve riscoprire le sue passioni e non solo per quanto riguarda l'amore. Sono importanti le stelle con una settimana che finirà domenica in maniera molto positiva. Alla Bilancia sembra non andare bene niente in questo periodo, sono difficili i momenti che si vivono con poca positività. Ora è finalmente arrivata la possibilità di svoltare con determinazione e grande voglia di agire sempre e comunque.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo il nostro viaggio nell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 12 ottobre 2017, dai segni in difficoltà. Il noto astrologo come sempre ha condotto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Non è un grande momento per l'Ariete che sente sulle spalle diverse pressioni. Si deve cercare di tirarsi fuori da diversi momenti che creano stress e difficoltà nella gestione delle emozioni. Attenzione alta per la Bilancia che si sente in un momento davvero negativo. Questo perché a volte ci si sente lottare senza arrivare a un risultato. Sono diverse le cose che creano molta emozione, ma tante anche quelle che non portano a niente. Si inizia un lavoro, ma è incerto. Una storia d'amore è forte, ma si potrebbe essere stanchi. E' un'altalena che sinceramente ha un po' stancato. Il Sagittario è ansioso, non riesce a sfruttare la carica d'energia che vive in questo momento, ma sicuramente c'è voglia di svoltare anche se non si trova il modo di farlo.

© Riproduzione Riservata.