Oroscopo oggi / Paolo Fox a LatteMiele le previsioni del 12 ottobre 2017

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 12 OTTOBRE 2017

Ora andiamo a vedere segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali Gemelli e Bilancia analizzati nella rubrica condotta dal noto astrologo che porta il nome di Latte e Stelle. In queste ore per i Gemelli si possono concludere nuovi affari, inizia a risvegliarsi l'attività. Spese per una casa o per un trasferimento hanno creato stress perché non sono state desiderate. Entro la fine dell'anno ci sarà un bel risveglio delle passioni, con una persona dello scorpione potrebbe nascere un'intesa particolare. Se il lavoro funziona per la Bilancia è comunque incerto perché vorrebbe avere di più, persino se ha una bella storia potrebbe essere stanca. quest'agitazione rivela il fatto che ultimamente le cose stanno andando un po' a rallentatore o non come vorrebbe. Bisogna stare attenti a non creare disagio perché è un'altra giornata in cui deve cautelarsi in amore.

CHI SALE E CHI SCENDE

E' il momento ora di passare a chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Scende il segno dell'Ariete che è in una situazione di pressione in questo momento, ma può comunque trovare la forza per reagire e trovare più determinazione per riuscire a sorridere sempre come è solito fare. Salgono i Gemelli che vedono un'attività pronta a risvegliarsi. Attenzione però a gestire situazioni con qualche difficoltà, una spesa per la casa può portare un po' di stress. La Vergine è in un momento in cui deve riscoprire le sue passioni e non solo per quanto riguarda l'amore. Sono importanti le stelle con una settimana che finirà domenica in maniera molto positiva. Alla Bilancia sembra non andare bene niente in questo periodo, sono difficili i momenti che si vivono con poca positività. Ora è finalmente arrivata la possibilità di svoltare con determinazione e grande voglia di agire sempre e comunque.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo il nostro viaggio nell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 12 ottobre 2017, dai segni in difficoltà. Il noto astrologo come sempre ha condotto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Non è un grande momento per l'Ariete che sente sulle spalle diverse pressioni. Si deve cercare di tirarsi fuori da diversi momenti che creano stress e difficoltà nella gestione delle emozioni. Attenzione alta per la Bilancia che si sente in un momento davvero negativo. Questo perché a volte ci si sente lottare senza arrivare a un risultato. Sono diverse le cose che creano molta emozione, ma tante anche quelle che non portano a niente. Si inizia un lavoro, ma è incerto. Una storia d'amore è forte, ma si potrebbe essere stanchi. E' un'altalena che sinceramente ha un po' stancato. Il Sagittario è ansioso, non riesce a sfruttare la carica d'energia che vive in questo momento, ma sicuramente c'è voglia di svoltare anche se non si trova il modo di farlo.

