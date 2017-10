PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti puntata 12 ottobre: legge elettorale e ius soli

Piazzapulita su La7

Questa sera, giovedì 12 ottobre, alle 21.10 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il talk show di approfondimento condotto dal giornalista Corrado Formigli. Tra i temi della serata, lo sconto sulla legge elettorale ribattezzata Rosatellum-bis (clicca qui per maggiori informazioni). Nella giornata di ieri il testo è approdato alla Camera dei Deputati per le prime votazioni: il governo ha posto la fiducia e ha incassato le fiducie sui primi due articoli. Nella mattinata di oggi è previsto il voto di fiducia sul terzo articolo della legge e il voto degli emendamenti agli articoli 4 e 5. In serata è atteso il voto finale, che si terrà a scrutinio segreto, che potrebbe però slittare a domani mattina. Nel corso della puntata di Piazzapulita si seguiranno in diretta gli sviluppi del voto da Montecitorio. In studio di parlerà anche della battaglia per l’approvazione dello ius soli. Se Maria Elena Boschi aveva messo una pietra sopra sulla legge per la cittadinanza agli immigrati di seconda generazione: “I numeri in parlamento adesso non ci sono”; il presidente del Senato, Pietro Grasso, sembra voler tenere uno spiraglio aperto sulla questione: “Sullo Ius soli mi auguro si possa aprire una finestra nell'agenda particolarmente fitta del Senato per poterla calendarizzare”. Intanto prosegue la staffetta dello sciopero della fame a favore della ius soli. Con l'adesione del ministro per le Infrastrutture, Graziano Delrio, sono in tutto 186 a 'protestare'. Infine Corrado Formigli presenterà l’’inchiesta esclusiva che svela le connivenze nascoste dietro le case occupate a Roma.

GLI OSPITI DI CORRADO FORMIGLI

Numerosi gli ospiti di Corrado Formigli che interverranno sui temi della puntata. In studio questa sera ci saranno: Pierluigi Bersani, uno dei leader di Mdp – Articolo 1, che ha attaccato la scelta del governo di porre la fiducia sul Rosatellum; i giornalisti Paolo Mieli e Mario Giordano; il deputato del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli; l’onorevole Ettore Rosato, capogruppo del Parito democratico alla Camera dei Deputati; l’attrice afroitaliana Tezeta Abraham - nota per la fiction Rai “È arrivata la felicità” - volto iconico della protesta romana nel quartiere Tiburtino Terzo a favore dei migranti sgomberati dal palazzo di via Curtatone. E ancora: lo scrittore e sociologo Paolo Crepet; Michela Marzano, filosofa e accademica italiana, Barbara Saltamartini, onorevole della Lega.

