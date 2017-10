Pechino Express 2017 / Pagelle sesta puntata, nessun eliminato ma Amici e Compositori a rischio

Pechino express 2017

In questa puntata di Pechino Express 2017, la sesta, non ci sono state eliminazioni ma nel prossimo appuntamento vedremo Amici e Compositori sfidarsi. Durante la puntata tantissime sono state le sfide che i concorrenti hanno dovuto affrontare. Tra le più belle sicuramente quella della street food, che ha portato i partecipanti a cercare dei tipici piatti "da strada" Taiwanese. Anche la bella ospitalità che i cittadini hanno voluto offrire a tutte le coppie la temine delle prima tappa è stato un momento bello, perché hanno scambiato con i concorrenti racconti, segreti, storie, ricette in cucina, cultura e descrizione delle caratteristiche dello stato. Divertentissimo anche il concorso di bellezza che ha visto trionfare Jill: i ragazzi hanno truccato e imbellettato il loro "candidato" per ricevere il voto a favore - o no - da parte di una particolare giuria. Alla fine il colpo di scena: Costantino non ha agevolato i "più belli", ma ha fatto partire per primi proprio i compositori, che erano stati invece classificati come i più brutti, ricevendo più palline rosse da parte dei giurati.

La sesta puntata è stata davvero ricca di avventure, difficoltà, momenti di sconforto e tanta stanchezza: i concorrenti infatti hanno percorso ben 257 chilometri per raggiungere la tappa finale della puntata. Nello specifico Rocco, della coppia dei maschi, è rimasto molto disgustato dall'assaggio di uno dei piatti recuperati dal mercato dello street food: il sangue di pollo. Mei, la celebrità insieme a loro, racconta inoltre che riesce a mangiare 100 ravioli in 30 minuti e un'intera tavolata di cibo fritto in una notte, perché troppo stanca da una giornata di lavoro e quindi molto affamata. Tantissime difficoltà sopratutto per i modaioli: i due ragazzi hanno discusso più e più volte, anche alzando la voce davanti a tutti i cittadini. Hanno molto spesso urlato, detto parolacce e litigato in maniera molto forte. Ritrovando però il sorriso alla fine e risolvendo tutto con un bel abbraccio e una risata. (di Fabiola Granier)

