Provaci ancora prof 7/ Anticipazioni sesta puntata 12 ottobre: Camilla e Gaetano in crisi

Provaci ancora prof 7

La professoressa più famosa della televisione italiana torna in onda questa sera, alle 21.20 su Raiuno, con la sesta puntata di Provaci ancora prof 7 che continua ad incollare ai teleschermi milioni di telespettatori. La professoressa Camilla Baudino, infatti, continua a sfoggiare il suo fascino. La quinta puntata di Provaci ancora prof 7, infatti, è stata seguita 4 milioni e 380 mila telespettatori con uno share del 18.8%, confermandosi come il programma più visto della serata. Merito della trama che continua a regalare sempre nuovi colpi di scena. Dopo la morte di Carmen, infatti, Renzo è sempre più in crisi ma la vicinanza di Camilla e della figlia Livietta sono i motivi che lo spingono a reagire. La presenza di Renzo, però, provoca la reazione di Gaetano che, pur capendo il difficile momento che sta attraversando l’architetto, soffre la sua presenza non riuscendo ad avere un po’ di privacy con Camilla. Anche Livia continua ad essere in crisi con George che, tuttavia, trova un valido aiuto in Alba, la baby sitter di Cami nonché amica di Livia che sta facendo di tutto per aiutarli a recuperare il loro rapporto. Cosa succederà, dunque, nella sesta puntata di Provaci ancora Prof 7? Superato il momento di crisi, Gaetano e Camilla ritroveranno la loro sintonia?

PROVACI ANCORA PROF 7, LA TRAMA DELLA PUNTATA

Mentre Renzo (Enzo Decaro) continua ad occuparsi del piccolo Lorenzo, cercando di dimenticare la morte di Carmen e di non far pesare la sua assenza al bambino, Marta, la collega nonché nuova amica di Camilla (Veronica Pivetti) continua a corteggiarlo cercando di convincerlo a concedere a se stesso un’altra possibilità. Gaetano (Paolo Conticini) ha una grande opportunità per la sua carriera: il trasferimento a Napoli rappresenta un’importante promozione che vorrebbe accettare ma la sua relazione con Camilla complica tutto. La professoressa Baudino non ha alcuna intenzione di traferirsi a Napoli per seguire Gaetano. Camilla, infatti, non se la sente di lasciare da soli la figlia Livia, la nipotina Cami e anche Renzo che continua ad aver bisogno di lei. La decisione di Camilla provoca uno strappo nella sua relazione con Gaetano che, nel frattempo, continua ad occuparsi dei reati che avvengono in città. Gaetano si ritrova così ad indagare sulla morte di un’istruttrice di nuoto, maestra di un’allieva di Camilla, Jamila che offre poi a Gaetano gli elementi mancanti per la soluzione del caso. Gaetano, poi, continua anche a portare avanti un’indagine parallela di cui non può e non vuole parlare con Camilla.

