SHAILA GATTA / La velina mora di Striscia sorride ai fan, foto

Shaila Gatta

Non c’è modo migliore che iniziare la giornata con un sorriso. Lo sa bene Shaila Gatta, la ballerina napoletana che da qualche settimana è la nuova velina mora di Striscia la notizia. “Un sorriso sincero fa sempre bene #buonagiornata #happiness”, ha scritto la bella Shaila sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto che la ritrae in tutto il suo splendore. Il dolce augurio di trascorrere una buona giornata ha trovato numerose risposte dai fan dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi: “Buona giornata bellissima creatura sei sempre stupenda solare incantevole emozionante”, “Il sorriso è la cosa più bella della vita, il tuo sorriso è come il sole più lo guardi più ti fa sentire bene” e “Mi vengono i brividi ogni volta che pubblichi una foto. Non vedo l'ora di vederti a striscia. Baci”, scrivono alcuni ammiratori. Il fidanzato Jonathan Gerlo, anche lui ex ballerino di Amici, deve essere geloso di tutti questi ammiratori?

LE CRITICHE DEI FAN

La bella Shaila è arrivata a Striscia la notizia dopo aver fatto parte del corpo di ballo di due programmi molto noti: Ciao Darwin e Tale e Quale Show. I suoi fan hanno ovviamente apprezzato e sostenuto la sua decisione di diventare velina: “Sapevo avresti fatto strada e te lo scrissi anche tempo fa in un commento... ti adoro... finalmente una velina che balla.... buona fortuna Shaila…”, ha scritto un utente sulla pagina Facebook della ballerina. Qualcuno invece pensa che Shaila abbia sbagliato: “Grande errore andare a fare la velina quando eri una ballerina lanciatissima in RAI tutti gli spettacoli top in prima serata! Mi auguro che finito l’anno torni tra i professionisti”.

Un sorriso sincero fa sempre bene ???? #buonagiornata #happiness Un post condiviso da Shaila Gatta ?? (@shaylinka) in data: 11 Ott 2017 alle ore 05:13 PDT

