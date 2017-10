STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Chi ha incastrato Peter Pan? (giovedì, 12 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 12 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 12 ottobre 2017, il mondo di Mediaset è piuttosto variegato ed innovativo, implicato nel miglioramento continuo e costante del proprio servizio offrendo al proprio pubblico una programmazione sempre di grande qualità. Mettetevi comodi e decidete quale sarà il programma, che sia un film o un talk show, da gustare per questa sera. In anticipo possiamo svelare cosda ci aspetta su alcuni canali. Canale 5 apre la sua prima serata con il programma d'intrattenimento Chi ha incastrato Peter Pan?, sempre condotto da Paolo Bonolis, Italia 1 trasmette invece il film d'azione Oblivion e Rete 4 un film commedia con Mel Gibson. Sul resto dei canali la scelta resta ampia con altri film dai generi comici e dramamtici e thriller che vengono trasmessi su La5 Italia 2 e Iris mentre il reality show è proposto su Mediaset Extra. Top Crime e Boing invece, dedicano la loro prima serata alla serie tv crime e ad una sit com per i più piccoli. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset nel detaglio.

La serata su Canale 5 comincia con Chi ha incastrato Peter Pan?. Il programma, presentato da Paolo Bonolis, inizierà intorno alle 21.20. Il celebre duo comico torna alla carica con una edizione tutta nuova, tutta da scoprire. Il programma previsto per la seconda serata (00.00) sarà L'intervista, un talk show che ha come protagonista la conduzione di Maurizio Costanzo. Ogni puntata prevede un ospite sempre diverso, qualsiasi dettaglio della sua vita verrà conosciuto a discrezione dell'ospite interessato. Italia 1 proporrà un ottimo film di azione e fantascienza, Oblivion (dI J. Kosinski) alle 21.15. I protagonisti del film saranno Tom Cruise e Nikolaj Coster-Waldau, due star internazionali, in un'epoca post apocalittica in cui la terra è stata invasa dagli alieni, ma sono stati distrutti. Ciò che resta dell'umanità dovrà sopravvivere, in qualche modo. Alle 23.40 Simone Rugiati e Ludovica Frasca presenteranno una vera e propria competizione tra il cibo di strada di ogni regione nazionale, lo Street Food battle. Imperdibile per i più golosi. Rete 4 è il canale dei film di successo degli anni passati, What Women Want sarà il prescelto della serata di giovedì. Con Mel Gibson, il protagonista del film (bello e di successo) a causa di un incidente domestico riuscirà a capire cosa le donne pensano in tempo reale, ciò lo aiuterà a capire cose che non immaginava nemmeno. Alle 23.50 ci sarà un poliziesco intitolato Legami di Sangue, due fratelli ladruncoli, a causa di un incidente che non era nei loro piani, dovranno a separarsi pur di sopravvivere. Su La5 una bella commedia romantica, 5 anni di fidanzamento.

La storia è incentrata su una coppia di San Francisco, i protagonisti sono Violet e Tom (Jason Segel ed Emily Blunt). Dopo un anno di fidanzamento, i due decidono di consolidare il proprio amore con un bel matrimonio. Il progetto di vita però, coincide con un nuovo trasferimento per Violet, riuscirà la coppia a sopravvivere a tanti cambiamenti in vista? Alle 21.15. Italia 2 proporrà un cult del cinema italiano con Paolo Villaggio, Fantozzi alla riscossa. Fantozzi è ormai (finalmente) in pensione. Le sue sventure sembrerebbero terminate, se non fosse che l'ex ragioniere non si cimentasse come manager per la nipote, in cerca di fortuna nel mondo dello spettacolo. Come se non fosse abbastanza, la moglie scrive un libro ironico su di lui. Visione per le 21.10.

La serata su Mediaset Extra è dedicata tutta al Grande Fratello Vip II: condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, scoprite cosa faranno gli inquilini della casa ( Daniele Bossari, I Rodriguez e tanti altri) il prossimo giovedì in diretta dalle 21.15. Su Top Crime, canale del crimine, la dodicesima stagione di Bones vi aspetta. Il protagonista dovrà indagare su diversi omicidi, tra i tanti cadaveri ritrovati, c'è anche quello del suo collega Mike Reiss, colpevole di aver ucciso un criminale diverso tempo prima. Su Iris andrà in onda La migliore offerta, un film riguardante un uomo ricco, affascinante e di successo che colleziona diversi ritratti di donne. Oltre questo, Oldman si occupa anche di aste, la sua vita cambierà quando un'altrettanto affascinante donna vorrà valutare proprio la sua casa. Su Boing alle 20.50 va in onda la sit-com Io sono Frankie, ovvero le vicende di una bella ragazzina che in realtà è un robot.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 21.20 Chi ha incastrato Peter Pan?, varietà

ore 00.00 L'intervista, talk show

Italia 1 ore 21.15 Oblivion, azione

ore 23.40 Street Food Battle, game show

Rete 4 ore 21.15 What Women Want, commedia

ore 23.52 Legami di sangue, thriller

La5 ore 21.15 5 anni di fidanzamento, commedia

Italia 2 ore 21.10 Fantozzi alla riscossa, comico

Mediaset Extra ore 21.15 Grande Fratello Vip, reality

Top Crime ore 21.10 Bones XII, crime

Iris ore 21,15 La migliore offerta, drammatico

Boing ore 20.50 Io sono Frankie, sit-com.

