STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Provaci ancora prof! 7 (giovedì, 12 ottobre 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 12 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 12 ottobre 2017, i programmi proposti dalle reti Rai, riscontreranno sicuramente il gradimento dei telespettatori. Il canale Rai Uno punta sulla fiction "Provaci ancora prof! 7", mentre Rai 4 e Rai Movie offriranno la visione di un film a scelta tra il genere azione e il genere drammatico. Molto interessante il documentario di genere musicale propsto da Rai 5, altrettanto notevole è la miniserie in onda su Rai 3 dedicate alle interviste di personaggi politici di spessore. Piacevole anche il telefilm poliziesco in onda sul canale Rai Premium per i telespettatori che seguono la serie TV "Delitti in Paradiso". Con molta probabilità il programma più visto sarà quello in onda sulla rete ammiraglia. "Porta a Porta" è il programma in onda in seconda serata sul canale Rai Uno, su Rai 2 sarà possibile seguire il magazine-contenitore "Stracult Live Show" mentre sulla terza rete verrà trasmesso un programma di genere politico intitolato "La mia passione" che questa sera è dedicato all'ex-ministro "degli affari esteri" Emma Bonino. Ma dopo questa breve introduzione, scopriamo insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Rai Uno ha in serbo un episodio inedito di "Provaci ancora prof! 7", la serie televisiva che tanto piace ai telespettatori e che è alla sua settima stagione. Il commissario Berardi (Paolo Conticini) deve indagare sulla morte di una donna, trovata cadavere all'interno della sua auto nella periferia di Torino. Si tratta di una giovane istruttrice di nuoto con cui si allena una studentessa della professoressa Camilla Baudino (Veronica Pivetti). Intanto Livia (Ludovica Gargari), la figlia di Camilla e Renzo (Enzo Decaro), si vede con un giovane avvocato. Nuove storie di vita reale nel programma giornalistico "Nemo-Nessuno escluso" in onda su Rai 2, i filmati e gli ospiti saranno introdotti da due conduttori, Enrico Lucci, noto per essere uno degli inviati nel programma "Le iene", e la giovane giornalista Valentina Petrini. Il canale Rai Tre intratterrà i suoi telespettatori con il programma ideato da Oliver Stone "The Putin Interviews".

E' la seconda parte di un documentario che mostra una interessante intervista al politico russo Vladimir Putin. La presentazione del programma è affidata alla nota giornalista Lucia Annunziata. Rai 4 trasmetterà il film "2 Guns - Cani sciolti" con Denzel Washington, Paula Patton e Mark Wahlberg. Due agenti lavorano sotto copertura per catturare un grande trafficante di droga che controlla tutto il territorio messicano. Rai 5 offre la visione di un documentario di genere musicale dal titolo "Nessun dorma", insieme al conduttore Massimo Bernardini i telespettatori potrano conoscere la storia del contrabbasso, uno strumento riconosciuto indispensabile per fare una buona musica jazz. Rai Movie manderà in onda "Marguerite", una pellicola drammatica del regista francese Xavier Giannoli con Catherine Frot, Michel Fau e André Marcon.

Una nobildonna francese, Marguerite Dumont, ama l'opera ed è convinta di essere una brava cantante lirica, i suoi amici fingono di apprezzare le sue esibizioni ma in realtà ridono di lei. Rai Premium ripropone un telefilm della serie "Delitti in Paradiso 3", con Sara Martins, Kris Marshall e Gary Carr. Il titolo originale è "Death in Paradise", la prima stagione è andata in onda nel Regno Unito nel 2011 mentre in Italia la serie televisiva è stata trasmessa la prima volta da Rai Due nel luglio del 2012.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno ore 21.25 Provaci ancora prof! 7, serie televisiva

Rai Due ore 21.20 Nemo-Nessuno escluso, reportage attualità

Rai Tre ore 21.15 The Putin Interviews, programma genere documentario

Rai 4 ore 21.00 2 Guns - Cani sciolti, film genere azione

Rai 5 ore 21.15 Nessun dorma, documentario genere musicale

Rai Movie ore 21.10 Marguerite, film genere drammatico

Rai Premium ore 21.20 Delitti in Paradiso 3, serie televisiva

© Riproduzione Riservata.