Striscia la Notizia / Anticipazioni e servizi 12 ottobre: Greggio e Iacchetti piacciono e non deludono

Oggi, giovedì 12 ottobre 2017, alle 20.40 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha registrato una nuova vittoria: ieri è stato nuovamente il programma più visto della giornata con 4.776.000 telespettatori, con uno share del 18.7%. Ottimi consensi anche sui social: “Quest'anno con l'inserimento di nuove inchieste sui prodotti alimentari è ancor più interessante. BRAVISSIMI! Seguo da sempre Striscia la notizia” e “Lo spettacolo più bello del mondo”, scrivono due utenti. Apprezzamenti anche ai due conduttori, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: “Posso dire una cosa come lo presentano Ezio e Enzo non lo presenta nessuno”, “Sig. Ezio e sig. Enzino siete i migliori!” e “Siete la coppia più bella del mondo”. Stasera sul bancone rivedremo anche le due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che presenteranno i loro stacchetti. In chiusura non mancherà il Gabibbo.

I TWEET SUL SERVIZIO DI STAFFELLI

Tra i servizi della puntata di ieri sera più commentati sui social c’è quello di Valerio Staffelli che assegna il tapiro alla Ferrari, per i ripetuti disastri in cui è incappata la Rossa durante il campionato mondiale di Formula 1. “Ma la scelta di usare un furgone #Mercedes per portare il #tapiro alla #Ferrari è voluta o casuale?” e “Grande Valerio, consegnare un tapiro con un furgone Mercedes, non ha prezzo!”, hanno commentato due utenti su Twitter. E ancora: “Altro che Tapiro un elettrauto dovevate portare”, ha ironizzato un altro. Qualcuno spera che il “premio” consegnato a Maurizio Arrivabene, Direttore della Scuderia Ferrari, sia di buon auspicio: “Dai che il tapiro porta fortuna... magari alla prossima gara la Ferrari fa la doppietta!”. C’è anche chi ha preso le difese della Ferrari: “Invece di fargli questo ‘regalo’, io mi sarei congratulato in quanto la SCUDERIA FERRARI ha dimostrato quest’anno che l’Italia ha ancora qualcosa da vantare, piazzando una gran macchina…”.







