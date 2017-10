THE PUTIN INTERVIEWS/ Su Rai 3 la seconda parte del documentario di Oliver Stone (oggi, 12 ottobre 2017)

The Putin Interviews

OLIVER STONE ALLA REGIA

La seconda e ultima parte di The Putin interwiews va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 21.15. A dirigere il documentario ritroviamo il regista Oliver Stone, noto al pubblico per aver diretto film come Wall Street - Il denaro non dorme mai, Assassini nati - Natural Born Killers, A sud del confine e JFK - Un caso ancora aperto. In The Putin Interwies Stone ha cercato di approfondire meglio la figura di Valdimir Putin. Non tutti hanno apprezzato l'opera cinematografica, definendola troppo ossequiosa nei confronti del leader politico russo. Non è la prima volta che Oliver Stone mostra interesse verso un personaggio politico. Tra le sue opere passate, ad esempio, JFK - Un caso ancora aperto del 1991 è una pellicola dedicata a John Fitzgerald Kennedy. Nel 2008 ha poi realizzato un documentario dedicato a George Bush. Nella versione originale The Putin interwiews è composto da 4 episodi e nella serata di oggi saranno trasmessi gli ultimi due. La pellicola, inoltre, è stata girata sia in russo che in inglese.

THE PUTIN INTERVIEWS, LA TRAMA

The Putin Interviews rappresenta un interessante film documentario che contiene una lunga serie di interviste rivolte da Oliver Stone a Vladimir Putin. Da sempre il regista americano si è mostrato sensibile a questo genere di tematiche sociali. La scelta di incentrare un'opera cinematografica su una figura controversa come quella di Putin ha suscitato molte reazioni negative, soprattutto negli Stati Uniti. Molte testate giornalistiche hanno drasticamente stroncato The Putin Interwiews. Nonostante le critiche, Putin resta uno degli uomini più potenti al mondo, così come indicato da Forbes. In ogni singola intervista, Stone ha cercato di portare alla luce nuove sfaccettature della personalità di un uomo misterioso ed affascinante come Putin, al fine di comprendere se si tratti davvero di un nemico dell'Occidente o se invece sia semplicemente un leader politico dotato di grande carisma.

