TOP CHEF ITALIA 2017/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: doppia eliminazione in arrivo?

Top Chef Italia 2017

Per gli amanti della cucina e dei piatti prelibati, alle 21.15 di oggi, giovedì 11 ottobre, sul canale Nove, torna l’appuntamento con Top chef Italia 2017. Dopo la doppia eliminazione della scorsa puntata durante la quale hanno dovuto togliersi il grembiule abbandonando il sogno di diventare il Top chef Italia Bonetta e Andrea al termine di una puntata ricca di insidie ed emozioni. Chi rischierà, invece, di lasciare il talent show culinario nell’appuntamento odierno? A giudicare i piatti che prepareranno gli chef professionisti saranno la prima donna in Italia ad aver conquistato le tre stelle Michelin Annie Féolde, lo Chef–Owner di Enoteca Pinchiorri di Firenze, Giuliano Baldessari chef del ristorante Aqua Crua e lo chef italo-argentino Mauro Colagreco. Ne corso della quinta puntata, i giudici hanno alzato il livello di preparazione chiedendo sempre di più ai concorrenti. A farne le spese sono stati Bonetta Dell'Oglio di Palermo e Andrea Fugnanesi di Sigillo, risultati i peggiori. Questa sera, dunque, si sfideranno Cinzia Fumagalli di Lecco, Victoire Gouloubi di Sesto San Giovanni, Francesco Germani di Milano, Majda Nabaoui di Modena, Luca Natalini di Borgo a Buggiano, Cristian Orsini di Cori, Matteo Puccio di Spoleto, Fabiana Scarica di Vico Equense. Ci sarà una sola o una doppia eliminazione?

LE PROVE

Settimana dopo settimana, le prove che i concorrenti di Top chef Italia 2017 devono superare per continuare la corsa verso la vittoria diventano sempre più difficili. La giuria, avendo di fronte degli chef professionisti, non vogliono vedere errori grossolani che, in cucina, non sono ammessi. Creatività, precisione e un pizzico di fantasia sono fondamentali per conquistare il palato e la fiducia dei giudici che non hanno pietà nell’eliminare un concorrente al primo errore. Oltre a sfidarsi tra loro, i concorrenti sono anche chiamati a sfidare gli stessi giudici che, in questa seconda edizione di Top Chef Italia indossano il grembiule per sfoggiare il loro talento culinario. Un talent show, dunque, che pur non proponendo nulla di nuovo rispetto agli altri talent basati sulla cucina, continua a ricevere i complimenti del pubblico e della critica.

