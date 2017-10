Tina Cipollari incontra David/ A Uomini e donne i due ex si ritrovano: cosa succederà?

Tina Cipollari

Dagli Usa con furore, oggi è il gran giorno per i fan del trono over e di Tina Cipollari che avrà modo di incontrare il suo ex. Di questo famoso David ormai si parla da quasi un mese da quando, durante la registrazione di Uomini e donne e la diretta Facebook, l'opinionista ebbe modo di parlare con lui al telefono dopo aver lanciato una sorta di appello che non è caduto nel vuoto. In un primo momento, Maria De Filippi ha rivelato che l'uomo che Tina stava cercando è legato in qualche modo ai vertici della rete e che questo ha permesso di poterlo rintracciare telefonicamente ma le cose non sono andate come previsto. Una Tina Cipollari visibilmente emozionata ha tentato di parlare con lui per fargli ricordare quei giorni passati insieme ma senza molto successo, almeno all'inizio. David non ricordava bene il suo nome ma ha descritto questa donna bella, formosa e piena di energia con cui ha passato quei giorni.

L'INCONTRO SARÀ FINALMENTE RISOLUTORE?

Il loro rapporto finalmente prenderà forma oggi, nello studio di Uomini e donne. Il trono over ci riserva l'atteso incontro di David e Tina Cipollari. Se la telefonata non ha funzionato molto forse farà meglio l'incontro faccia a faccia organizzato dalla conduttrice che farà entrare in studio proprio l'imprenditore italiano. Cosa succederà a quel punto? David racconterà della sua vita e di quei giorni ma, soprattutto, una serie di foto possono finalmente dare conferma di quello che la stessa Tina Cipollari ha raccontato e di cui ancora non avevamo conferma ufficiale. Come sarà la Tina diversa e "privata" che finalmente avremo modo di vedere in studio oggi? I fan sono in attesa di conoscere il misterioso David e di capire se anche all'epoca i gusti dell'opinionista erano davvero buoni come adesso.

