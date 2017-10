Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono classico: Mattia spera nell'arrivo di Desirée?

I tronisti di Uomini e Donne

Mattia Marciano ha iniziato a fare le prime conoscenze nello studio di Uomini e Donne e a palesare le prime preferenze. Nonostante questo il pubblico è convinto che il tronista non abbia ancora trovato una ragazza che lo abbia realmente colpito e che, invece, nel suo cuore il ragazzo desideri che da quelle scale scenda Desirée Popper. In un'intervista di qualche tempo fa, Marciano dichiarò: "Mi piaceva la semplicità di Desirèe che poi, con il passare del tempo, è andata un po’ a svanire. Però inizialmente questa caratteristica mi aveva colpito molto", caratteristica che al momento sembra non aver ancora trovato nelle sue corteggiatrici. D'altronde, nel video di presentazione, ha chiaramente elencato le caratteristiche che ha la sua donna ideale: "Cerco una brava ragazza che sia legata ai miei stessi valori e abbia voglia di costruire qualcosa do solido insieme a me. Voglio una ragazza responsabile, con obiettivi ben precisi e che faccia di tutto per raggiungerli. Spero di trovarla a Uomini e Donne, una ragazza che mi dia la scossa e che mi tenga testa, che possa starmi accanto". (Anna Montesano)

NOVITÀ IN ARRIVO

Sabrina Ghio, Alex Migliorini, Mattia Marciano e Paolo Crivellin tornano in studio, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 ottobre, per la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è ormai entrato nel vivo. Tutti e quattro i tronisti cominciano a provare un interesse per i propri pretendenti dando vita alle prime esterne emozionanti. I troni che stanno regalando le maggiori sorprese sono soprattutto quelli di Sabrina Ghio e Alex Migliorini. Decisi a trovare l’amore della loro vita, la tronista e il tronista, nonostante la paura di essere delusi dalla persona che hanno di fronte, stanno vivendo l’avventura con assoluta naturalezza. Schietta e sincera, Sabrina è particolarmente interessata a Nicolò Fabbri e Nicolò Raniolo. Se il primo, tuttavia, ha già perso alcuni punti agli occhi della tronista per la segnalazione secondo cui avrebbe trascorso dei momenti piacevoli in compagnia di una ragazza, il secondo sta conquistando l’ex ballerina di Amici con la sua simpatia. Alex Migliorini, invece, nel corso dell’ultima registrazione, si è diviso tra Alessandro e Matteo. Entrambi piacciono al tronista che, però, non riesce a fidarsi totalmente al punto che Alessandro lo ha invitato a lasciarsi andare e a fidarsi di lui. Ci saranno novità nella registrazione odierna?

MATTIA MARCIANO E PAOLO CRIVELLIN RIVALI

Chi, invece, continua a farsi la guerra sono Mattia Marciano e Paolo Crivellin. I due tronisti, dopo essersi fatti la guerra per Vittoria Deganello che si è poi dichiarata per il tronista napoletano, hanno messo entrambi gli occhi su Angela che, dopo essere uscita con entrambi, si è dichiarata per l’ex tentatore di Temptation Island. Tuttavia, nel corso della scorsa registrazione, Angela, dopo essere uscita con Paolo, si è presentata anche all’appuntamento con Mattia che le aveva chiesto di vederla. Angela, dunque, continua ad essere l’oggetto del desiderio di entrambi i tronisti. Mattia e Paolo, dunque, continuano a farsi la guerra anche se Marciano sembra molto più preso da Vittoria. Tra la Deganello e Angela, tuttavia, potrebbe spuntarla anche Nilufar che ha cominciato a tirare fuori le unghie sorprendendo in positivo Marciano che ha cominciato a guardarla con occhi diversi. Mattia e Paolo, dunque, continueranno ad essere rivali o cominceranno a guardare ragazze diverse?

© Riproduzione Riservata.