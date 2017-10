Un posto al sole / Angela Poggi continua ad amare Franco? Le nuove indagini sulla palestra

Un posto al sole

L'amore tra Angela e Franco è davvero giunto al termine? Ecco il grande interrogativo dei telespettatori di Un posto al sole, che hanno dovuto dire addio ad una delle coppie più longeve della storia del programma. Eppure, anche se Franco ha momentanemanete lasciato Palazzo Palladini e si è trasferito a vivere da Peppino, la sua storica compagna non riuscirà a smettere di pensare a lui, preoccupandosi per la sua situazione alla palestra. La figlia di Giulia, infatti, incontrerà per caso Ciro e avrà l'impressione che il pugile stia nascondendo qualcosa. Il fatto potrebbe dunque causare nuovi problemi a Franco e Angela deciderà di indagare per conto suo sugli eventuali sviluppi alla palestra. Sarà proprio Angela a scoprire la verità sul sabotaggio all'impianto elettrico avvenuto qualche settimana fa? Si può dunque ancora continuare a sperare in un ricongiungimento tra i genitori di Bianca?

Anticipazioni un posto al sole: ancora speranze per Angela e Franco?

Angela e Franco non saranno l'unica coppia di Un posto al sole ad affrontare gravi problemi. Anche per Marina continuerà ad esserci grande apprensione per la salute di Matteo, che non vorrà accettare l'aiuto della sua amante. La scoperta dell'intromissione di Marina ha infatti portato all'ennesima discussione tra la coppia, anche se questa volta la donna non avrà nessuna intenzione di tirarsi indietro, lasciando Serra al suo triste destino. Gli offrirà quindi una via d'uscita per risolvere i suoi gravi problemi legati all'alcolismo anche se non sarà facile indurre a ragionare un personaggio tanto testardo. E in tutta questa complicazione, Marina dovrà fare i conti anche con lo strano interesse di Roberto Ferri sia nei confronti di Elena che di Alice: l'uomo ha trovato un lavoro all'ex figliastra e continua a dimostrarsi particolarmente generoso verso la bambina. Ma quali sono le sue vere intenzioni?

© Riproduzione Riservata.