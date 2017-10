Una Vita / Cayetana continua ad essere minacciata: chi nutre tanto odio per lei?

Una Vita

L'odio seminato da Cayetana negli ultimi anni potrebbe presto essere raccolto nelle prossime puntate di Una Vita, la telenovela in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. La dark lady, che indirettamente ha causato la morte di German e Manuela, oltre che della figlia Carlota, potrebbe presto fare i conti con un'altra persona che nutre profondo odio nei suoi confronti. L'identità di questo individuo non è ancora nota ma potrebbe essere ricondotta a quella strana presenza che si aggira da diversi giorni per i corridoi di Acaciasi 38 con il volto coperto. Ad aggiungere i sospetti che qualcosa di grave potrebbe presto accadere, è arrivato ieri anche un messaggio minatorio nascosto nel vassaio della cena dell'ospedale in cui Cayetana si trova dopo l'operazione. Chi è stato a scriverlo? A questi problemi si aggiungeranno anche le parole di Mauro che ha chiaramente rivelato di voler rendere nota l'identità della dark lady e di conseguenza anche quella di Teresa. Per Cayetana potrebbero presto arrivare tempi molto bui...

Una vita, chi minaccia Cayetana? Leonor mette le cose in chiaro

Insieme alle vicende legate a Cayetana, sempre più mirino di coloro che in passato hanno sofferto per causa sua, nella puntata di Una Vita di oggi assisteremo ad un interessante chiarimento tra Liberto e Leonor. Quest'ultima esprimerà il suo punto di vista nei confronti dello strano comportamento della madre degli ultimi tempi oltre che della possibilità che Rosina si innamori di nuovo, dopo la morte di Maximiliano. Ma le parole di Leonor non lasceranno scampo al suo vicino di casa: secondo lei, infatti, una relazione tra Rosina e un altro uomo, ancor peggio se più giovane d'età, sarà assolutamente impensabile. Ma Leonor farebbe bene a pensare al suo amore, prima di rivolgere l'attenzione alle relazioni altrui: mentre lei sarà concentrata sulle stranezze della madre, Pablo continuerà a montare a cavallo a sua insaputa e mettendo seriamente in pericolo le sue condizioni di salute. Il solo Martin verrà informato di questa decisione: riuscirà a fermarlo prima che sia troppo tardi?

