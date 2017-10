Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giorgio: “Gemma bacia bene!”, la dama al settimo cielo (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Oggi pomeriggio, le dinamiche del trono over di Uomini e Donne proseguiranno come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: cosa accadrà? Già nel corso della nuova puntata di ieri, c'è stato spazio per notevoli polemiche che, come consuetudine si sono aperte con Gemma Galgani. La dama torinese infatti è stata la nuova protagonista di uno scontro con Gianfranco che, tramite le sue parole, ha dato modo di apparire oltre che irrispettoso anche notevolmente maleducato nei confronti della donna. Per cominciare infatti, proprio il cavaliere ha restituito un regalo alla dama per poi confessare: "Non mi piacevi. Speravo in Marco che mi salvasse ma non è successo". Il parterre femminile si è notevolmente infiammato e per la prima volta dopo tanto tempo, le dame hanno difeso a spada tratta la Galgani che comunque, ha preso il rifiuto con notevole maturità, considerando l'uomo un perfetto incoerente. Gianfranco ha poi confessato di fare fatica ad esternare quando una donna non rientrerebbe nei suoi gusti. Manfredo poi, si è schierato dalla parte della Galgani, accusando il cavaliere di averla presa in giro. "E' il bue che dice cornuto all'asino", sbraita Graziella rivolta a Manfredo per poi rimettere in mezzo la famosa telefonata “bollente” tra i due. Manfredo quindi, l'ha perfino minacciata di querela sostenendo anche di avere delle prove contro di lei.

Sconvolgente faccia a faccia in onda

Gianfranco ha proseguito la sua figuraccia in onda. Il cavaliere in sintesi, durante il trono over trasmesso ieri pomeriggio, ha ribadito di non provare nulla per Gemma e che lei non era nemmeno di suo gradimento a livello fisico. Di seguito, ha perfino confessato che sperava di essere "salvato" da Marco Firpo, ma questa cosa – come ben sapete – non ha poi trovato alcun riscontro. "Sarebbe stato più onesto dire che non ti piacevo. Ma che uomo sei?", ha quindi domandato la Galgani. Il cavaliere è stato accusato di essere solo alla ricerca di visibilità facile ed in effetti, così pare visti i presupposti. "Gianfranco mi ha scritto che il nostro bacio gli era piaciuto", ha poi affermato la dama. Il torinese però, si è giustificato ponendo l'accento ancora una volta sulla differenza d'età. Questa presa di posizione, in studio è stata giudicata come una profonda caduta di stile. Anna infatti, lo ha invitato a chiedere scusa a Gemma che si è dimostrata nauseata dagli atteggiamenti incoerenti dell'uomo. Prima di chiudere il loro scontro, Giorgio Manetti ha preso parola: "Gemma bacia bene!". La dama l'ha ringraziato mentre Sperti ha concluso: "Dopo questa frase, Gemma sta tre metri sopra il cielo". Se siete degli estimatori di Gemma, Giorgio e tutto il parterre over, l'appuntamento con dame e cavalieri è rinnovato per oggi, nel pomeriggio di Canale 5.

