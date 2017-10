Uomini e Donne/ Anticipazioni: la nuova dedica di Nilufar a Mattia colpirà nel segno? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Mattia Marciano dopo la sua precedente esperienza come corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, ha avuto modo di rimettersi in gioco nel ruolo di tronista. Il campano, in più di un'occasione però, ha dato modo di far discutere il pubblico in studio per via di una ipotetica pregressa conoscenza con Vittoria. Per alcune persone, i due ragazzi hanno mostrato fin troppo feeling per non essersi conosciuti prima del trono. Anche Tina Cipollari, dopo la messa in onda di una delle prime esterne, ha avuto modo di palesare i suoi dubbi su di loro affermando che la loro intesa sembra talmente forte che i ragazzi, secondo il suo punto di vista, avrebbero potuto anche avere un rapporto più profondo già fuori dagli Studi Elios. Mattia però, si è difeso in più di una occasione affermando che proprio lui, per questo motivo aveva fatto un passo indietro nei confronti di Rosa Perrotta, per via della sua precedente conoscenza con Alex Adinolfi. Il tronista quindi, ha affermato che sarebbe proprio stupido se, a distanza di mesi, facesse lo stesso errore per il quale aveva precedentemente puntato il dito: dove risiede la verità? Tra le corteggiatrici dubbiose, troviamo Nilufar. La giovane è molto simpatica ed apprezzata ma è evidente che Marciano non nutra per lei, del trasporto rilevante dal punto di vista fisico.

Nilufar, il nuovo messaggio per Mattia

Nilufar però, ha dimostrato di essere molto colpita dal giovane tanto che, durante l'ultima esterna, ha confessato di non averlo nemmeno sfiorato per la troppa emozione. Proprio il tronista, dopo la sua dolce dichiarazione, si è alzato in puntata per darle un grande abbraccio. Nilufar inoltre, essendo di Napoli, ha dichiarato di averlo incrociato in un paio di occasioni ma tra loro, non c'è stato mai alcun contatto. La Addati però, con la sua ironia è dolcezza, ha già letteralmente conquistato sia Gianni Sperti che Sabrina Ghio, venendo incoronata come la più simpatica tra le corteggiatrici di Mattia. Nelle scorse ore, tramite le Instagram Stories, la giovane ha voluto dedicare delle parole a Mattia. Lo stesso tronista infatti, ha confessato di essere molto attento ai movimenti social delle sue corteggiatrici, proprio per poterle conoscere meglio. Pubblicando un video con la canzone di Noemi dal titolo "Sono solo parole", la napoletana ha condiviso le seguente frase: “Siamo troppo distanti, distanti tra noi… Me le sento un po’ mie le paure che hai... Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente. Posso solo ripeterti ancora, sono sole parole", come accoglierà Marciano, la nuova dedica d'amore?

