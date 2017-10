Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: due di picche per Giorgio Manetti! (12 ottobre 2017)

Giorgio Manetti

Tornano in onda anche oggi dame e cavalieri del Trono Over. Uomini e Donne, che ieri ha visto protagonista Gemma Galgani vittima di una nuova delusione amorosa a causa di Gianfranco, oggi riparte con la novità di quest'anno: le dirette Facebook. Prima però arriva in studio un omaggio floreale per Tina Cipollari. L'opinionista è molto felice ma anche stupita della cosa e Maria De Filippi le confessa che è un dono di David, il famoso “ex” fidanzato americano che ha contattato nelle scorse settimane. Ma non finisce qui, Maria le dà il tempo di sistemarsi e poi lo invita a entrare. Tina è emozionatissima e lo abbraccia, mentre lui svela di essere single e senza figli. I due ne approfittano per rievocare qualche ricordo, così ballano poi insieme. Si passa poi allo spazio Social: questa settimana c'è Gloria si occupa di ristorazione e offre lavoro in Val di Chiana e Modena ad 80 persone; Antonio 22 anni di Milano, cerca una ragazza incontrata sul treno; un signore cerca un commilitone a cui ha prestato 10.000 lire e le rivuole indietro.

COLPO DI SCENA PER TINA CIPOLLARI!

Dopo lo spazio social di torna ai protagonisti del Trono Over e ad uno in particolare: Giorgio Manetti. Un filmato riassume ciò che è accaduto la scorsa puntata quando è uscito con Federica, oggi il cavaliere racconta che due impegni con la dama sono stati da lei annullati per evitare che Gaetano si infastidisca ulteriormente. Gaetano invece ha incontrato Federica a Firenze e ha pranzato a casa di lei. In studio i tre cercano di chiarirsi, intanto Marco trova la dama poco sincera, mentre Giorgio è sempre più convinto che con Gaetano ci sia un rapporto che con lui non ha. Il colpo di scena arriva però dopo, quando Gaetano confessa di volersi ritirate per non prendere una “tramvata”, mentre Giorgio trova questa decisione illogica.

