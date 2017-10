WHAT WOMEN WANT - QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson (oggi, 12 ottobre 2017)

La commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST MEL GIBSON E HELEN HUNT

What Women Want - Quello che le donne vogliono va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 21.15. Si tratta di una bella commedia di produzione statunitense del 2000. La pellicola diretta da Nancy Meyers si basa su un soggetto scritto da Josh Goldsmith e Cathy Yuspa. GLi interpreti principali sono attori del calibro di Mel Gibson ed Helen Hunt, attori che già nel passato avevano lavorato assieme, e che per questo offrono una buona interpretazione, figlia della loro grande amicizia. Ma vediamo nel dettaglio la trama della pellicola.

WHAT WOMEN WANT - QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO, LA TRAMA

Il film analizza la vita di Nick Marshall un pubblicitario di Chicago di mezza età, che nella sua vita ha sempre tenuto un profilo di incallito seduttore. Nick sposato ma separato, ha una figlia, Alex ormai adolescente, e nonostante gli anni che passano continua con la sua verve di conquistatore di donne che non si fa scrupoli di uscire ogni sera con una persona diversa. L’uomo deve ingoiare il rospo dell’arrivo nella usa azienda di una donna, Darcy McGuire, che gli "ruba" il posto di direttore creativo, ruolo a cui sempre ambiva. Il primo incarico affidato ai suoi collaboratori da Darcy è quello di ricreare una nuova campagna pubblicitaria, il cui tema sia "potere alle donne", per questo chiede a tutti i suoi sottoposti di calarsi nella psicologia femminile. L’incallito rubacuori accetta di malavoglia l’incarico, e per cercare di avere la più realistica concezione di cosa vogliono le donne si traveste indossando delle calze di nylon. Non abituato scivola cadendo nella vasca da bagno, inavvertitamente nell’acqua cade anche il phon, cosa che procura a Nick una potente scossa elettrica che lo porta a svenire. Al suo risveglio Nick scopre di aver acquisito un inaspettato potere paranormale, quello di sapere in anticipo cosa pensino le donne. Spaventato, l’uomo si rivolge ad una psicologa, capisce però che la dote conquistata grazie all’incidente può tornargli utile, e inizia per questo una nuova vita che lo porta prima a riconquistare la stima della figlia alla quale fornisce preziosi consigli, e poi ad innamorarsi perdutamente del suo nuovo capo. L’amore per Darcy non gli impedisce però di rubargli il posto, grazie soprattutto alle idee della donna conosciute in anticipo grazie ai suoi poteri telepatici, fatto che porta al licenziamento di Darcy ormai inutile nell’azienda. Tornando a casa una sera durante un temporale, Nick viene colpito da un fulmine, la scarica elettrica lo priva dei suoi poteri, poteri che ormai però all’uomo non servono più avendo capito cosa le donne vogliono.

