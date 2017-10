X Factor 11/ Come vedere in streaming i bootcamp di Levante e Mara Maionchi (12 ottobre 2017)

X Factor 11

L’attesa sta per finire. Alle 21.10 su Sky Uno, Levante e Mara Maionchi conosceranno non solo le rispettive categorie ma sceglieranno i cinque nomi da portare agli Home Visit, ultimo ostacolo da superare prima dei desideratissimi live. La scorsa settimana, Fedez e Manuel Agnelli sono stati i protagonisti della prima puntata di X Factor 11 dedicata ai bootcamp. Fedez, giudice degli Under Uomini, ha scelto di portare agli Home Visti che terrà all’estero Gabriele Esposito che lo scorso anno Arisa eliminò, Kamless Kishnah, Samuel Storm, Domenico Arezzo e Lorenzo Bonamano. Manuel Agnelli, giudice dei gruppi, invece, ha scelto Heron Temple, Sem e Stenn, Ros, Maneskine, Ana e Carolina. Cosa succederà, invece, ai bootcamp di Levante e Mara Maionchi? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che la puntata odierna di X Factor 11 può essere seguita in diretta da tutti gli abbonati su Sky Uno e in live streaming su Sky Go. Tuttavia, quest’anno, anche chi non è un abbonato Sky ha diverse possibilità per seguire il talent show in diretta grazie NowTv. Ovviamente, sono anche previste delle repliche sulla tv in chiaro. La puntata in onda stasera sarà trasmessa in replica venerdì 13 ottobre alle 21.10 su canale TV8 e sabato 14 alle 11, sempre su TV8.

LE SCELTE DI LEVANTE E MARA MAIONCHI

Grande attesa per la puntata odierna di X Factor 11 durante la quale Levante e Mara Maionchi sceglieranno i magnifici cinque da portare agli home visit. Levante sarà il giudice delle Under Donne. Tra le aspiranti cantanti che si presenteranno sul palco, ci sono davvero tanti talenti. Nel corso delle audizioni, Levante, alla sua rima esperienza come giudice, ha versato tante lacrime per l’emozione. Stasera, però, dovrà tirare fuori anche la grinta per mettere su una squadra che sappia tenere testa a quelle di Fedez e Manuel Agnelli. Mara Maionchi, invece, tornata a fare il giudici di X Factor dopo alcuni anni, seguirà gli Over dove non ci sono state tante voci che hanno stupito. Mara Maionchi, tuttavia, ha già intravisto qualche nome interessante. Le scelte delle due donne di X Factor 11, dunque, sono pronte a stupire tutti.

© Riproduzione Riservata.