X Factor 11/ Diretta Bootcamp 12 ottobre 2017, anticipazioni: le scelte di Levante e Mara Maionchi

X Factor 2017 in onda oggi

X Factor 2017 è al primo momento di svolta: oggi va in onda la quinta puntata, quella della seconda serata del Bootcamp. Nella scorsa sono andate formandosi le squadre di Fedez e di Manuel Agnelli, a cui sono state affidate rispettivamente le categorie Under Uomini e Gruppi. Stasera tocca agli altri due giudici di X Factor 11: Levante, responsabile Under Donne, e Mara Maionchi, mentore degli Over. Ritorna dunque la tradizionale Sfida delle Sedie, ma non mancano le novità: quest'anno infatti sono cinque, non più sei come l'anno scorso. Verranno occupate dai cinque concorrenti meritevoli, per ogni categoria, di accedere agli Home Visit, l'ultima fase di selezione prima di quella finale vera e propria. Chi ce l'ha fatta finora? Nella scorsa puntata Fedez ha scelto Samuel Storm, Domenico Arezzo, Lorenzo Bonamano, Gabriele Esposito e Kamless per gli Under Uomini. Manuel Agnelli per la categoria Gruppi ha scelto invece Heron Temple, Ana e Carolina, Ros, Sem e Sténn, Maneskine. Stasera tocca a Levante e Mara Maionchi.

"BUU" PER MARA MAIONCHI: CHE HA COMBINATO?

Sarà una puntata a dir poco scoppiettante quella di X Factor 2017 che andrà in onda stasera, del resto oggi tocca a Levante e Mara Maionchi. E quando si tratta della funambolica produttrice discografica non può essere altrimenti... Le anticipazioni fornite dal talent show attraverso i suoi canali social fanno crescere l'attesa in vista dell'appuntamento di stasera. Mara Maionchi al Bootcamp di X Factor 11 scatenerà l'ira del pubblico per qualche sua strana scelta. Dopo Fedez e Manuel Agnelli, tocca alle due giurate effettuare le proprie scelte tra i concorrenti Under Donne e Over che hanno raggiunto questa fase. Le scelte dei "maschietti" sono già notte, stasera su SkyUno conosceremo quelle di Levante e Mara Maionchi. Nella brevissima clip rilasciata da X Factor 2017 si sente il "buu" del pubblico, evidentemente contrariato dalla scelta di Mara. Quest'ultima comunque non aspetta troppo per replicare. La giudice accende il microfono e risponde a chi ha criticato la sua scelta: «Faccio quello che voglio, va bene?».

FEDEZ VS MANUEL AGNELLI: CHI HA "VINTO"?

Dell'ultima puntata del Bootcamp di X Factor 2017 resta la battaglia tra gli ego di Fedez e Manuel Agnelli. Il rapper ha ostentato una consapevolezza che strideva con il suo look Supreme: vuole apparire più maturo, ma senza farlo trasparire dal suo outfit. Ha parlato di strategie, mercato e talento come un musicista navigato mentre il collega si dimenava tra i meandri del capitalismo discografico per cercare la sua perla. Questa sfida sembra essere stata vinta dal "maestro", perché il suo gruppo esprime tutte la sfaccettature del suo gusto. Ha creato, infatti, una squadra che rappresenta la complessità contemporanea di chi fa musica, e questo non è poco. Nessuno dei cinque gruppi su cui ha deciso di puntare verrebbe preso seriamente in considerazione da una tradizionale casa discografica, quindi «l'affresco di gruppo post-punk» - come lo ha definito Rolling Stone - che ha disegnato Manuel Agnelli potrebbe ispirare il mondo discografico italiano. Fedez, invece, dovrà rifarsi alla prima occasione utile.

