AMERICAN HORROR STORY 7/ Anticipazioni del 13 ottobre: le visioni di Ally sono reali?

American Horror Story 7, in prima Tv assoluta su Fox

AMERICAN HORROR STORY 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 13 ottobre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story 7, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Non avere paura del buio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: è la notte delle elezioni presidenziali in America e Ally (Sarah Paulson) assiste alla salita al potere di Donald Trump in compagnia del figlio Oz (Cooper Dodson) e della moglie Ivy (Alison Pill), oltre che dei vicini di casa, i Chang. Le parole del neo Presidente spingono alla fine Ally a provare un forte timore verso il futuro della sua famiglia, dato che la popolazione potrebbe scagliarsi contro di loro, e le sue antiche paure non possono che riemergere. Soprattutto quando più tardi sorprende Oz a leggere un fumetto sui clown. Intanto, Kai Anderson (Evan Peters) raggiunge la casa della sorella Winter (Billie Lourd) e la prende in giro per la sconfitta di Hilary Clinton. Il giorno seguente, Ally contatta di nuovo il terapeuta e gli confida che cosa sta succedendo, ricevendo come consiglio di prendere degli psicofarmaci. Kai invece espone le sue idee razziste e omofobe al Consiglio della città, scagliandosi contro gli ebrei, ma viene estromesso dalla sede. Per vendicarsi, durante la notte attacca un gruppo di messicani in modo da attirarli a sé e dimostrare la loro violenza tramite un video girato in segreto. Durante un giro al supermercato, Ally inizia ad avere delle visioni sui clown e ne viene terrorizzata, tanto che continua a vederli anche una volta salita in auto. Quando confida tutto alla moglie, quest'ultima tuttavia non le crede ed inizia a dubitare della sua sanità mentale. Le chiede invece di ritornare a lavorare con lei per gestire il ristorante di famiglia, scegliendo di fare dei colloqui per assumere una baby sitter che si occupi di Oz, seguendo le istruzioni del fratello, che ha adottato con lei lo stesso tipo di tecnica. Durante un confronto, Kai chiede infatti a Winter di raccontargli tutti gli episodi più intimi della sua vita, da quelli che odia a quelli che teme, fino a toglierle ogni sentimento negativo legato ai ricordi. Nonostante alcuni dubbi, decidono alla fine di assumere Winter. La ragazza però spinge il bambino a guardare diverse fotografie di omicidi in modo da influenzare il rapporto che ha con la paura. Ivy e Ally invece vivono un altro contrasto in pubblico e mentre si trovano lungo la strada vengono colpite da Kai, che getta loro addorro una bevanda. Quella notte, i Chang vengono uccisi da un gruppo di clown sotto lo sguardo di Oz, costretto da Winter. All'arrivo delle madri, il bambino riferisce tutto ma la babysitter riesce ad imputare tutto al fumetto sui clown. Alcune ore dopo, Ally si sveglia nel letto ed inizia ad urlare quando si accorge che al suo fianco c'è un clown.

ANTICIPAZIONI DEL 13 OTTOBRE 2017, EPISODIO 2 "NON AVERE PAURA DEL BUIO"

L'episodio di questa sera riprenderà la trama in seguito all'evento precedente, ovvero dal clown che Ally è sicura di aver visto nel proprio letto. Nonostante ancora una volta informi Ivy dell'accaduto, la moglie è convinta che si tratti di un'allucinazione. Le influenze di Winter spingono inoltre Oz ad avere lo stesso tipo di visione, ma Ivy attribuisce tutto alla moglie ed al fumetto, non credendo al fatto che possa aver assistito all'omicidio dei Chang. La casa di questi ultimi viene invece venduta ad un'altra coppia, Harrison e Meadow. Intanto, Kai inizia a diffondere il video che riprende l'aggressione ai suoi danni da parte dei messicani, ottenendo una forte risonanza sul web. Riesce così a conquistare l'opinione pubblica ed annuncia al tempo stesso la volontà di candidarsi come prossimo consigliere cittadino, al posto del defunto Chang. La situazione al ristorante delle due donne non fa che peggiorare. Dopo uno scontro con il responsabile della cucina, Roger viene ritrovato squartato ed agonizzante da Ally, che nel tentativo di salvarlo lo porta fino alla morte. L'evento verrà collegato alla fine al responsabile, dato che Pedro è messicano.

