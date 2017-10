Alessia Macari è Heather Parisi/ Video Jennifer Lopez la mette nelle ultime posizioni (Tale e Quale Show 2017)

Alessia Macari a Tale e Quale Show 2017

OGGI SARÀ L’ESPLOSIVA HEATHER PARISI

In questo quarto appuntamento stagionale con il programma Tale e Quale Show 2017, Alessia Macari dopo essere stata nella scorsa settimana Jennifer Lopez, dovrà imitare Heather Parisi. Una vera icona degli anni Ottanta e Novanta apprezzata come ballerina ma anche come cantante. Per la Macari il compito di imitarla nel tormentone Cicale. Una canzone pubblicata come 45 giri nel 1981 sotto l’etichetta discografica della CGD e capace di ottenere un successo inimmaginabile conquistando la certificazione di Disco d’oro. Venne scritta da Alberto Testa, Tony De Vita, Silvio Testi, Antonio Ricci (l’autore di Striscia la notizia) e Franco Miseria. Qualche anno più tardi questo pezzo venne inserito da Heather Parisi in un suo concept album intitolato Cicale & Company. Per la Macari, dunque, un compito complesso non solo per il timbro vocale ma anche per la esplosività della Parisi.

LA SUA JENNIFER LOPEZ VALE IL PENULTIMO POSTO

Nella terza puntata di Tale e Quale Show 2017 trasmessa lo scorso sabato 7 ottobre, Alessia Macari ha vestito i panni dell’attrice e cantante americana Jennifer Lopez nel pezzo di successo Let’s Get Loud. La Macari ha messo tanta energia nel balletto ed una ottima pronuncia inglese che però non hanno convinto più di tanti i giudici del programma che le hanno tributato una votazione che non le ha permesso di andare oltre il penultimo posto. In particolare l’esibizione della Macari è stata valutata con 7 punti da Enrico Montesano mentre Loretta Goggi ne ha dati 9 contro i soli 6 punti da parte di Christian De Sica. Invece, Ambra Angiolini che ha vestito i panni della quarta giudice di serate, si è trovata d’accordo con Enrico Montesano dando alla Macari ulteriori 7 punti per complessivi 29 a cui però non se ne sono aggiunti altri nella seconda fase. Clicca qui per rivedere Alessia Macari alle prese con l’imitazione di Jennifer Lopez.

