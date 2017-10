Alfonso Signorini vs Soleil Sorgè / Rivelazione a Mattino 5: "L'ho incontrata, Luca può ritenersi single..."

Alfonso Signorini

Continua ancora ad essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello Vip e fuori da questa la rottura tra Luca Onestini e Soleil Sorgè. Se nella Casa si è tornati a parlare dell'ex coppia proprio ieri notte, cono nuovi e forti sospetti sulla veridicità di questa storia, fuori è stato Alfonso Signorini a dire la sua su tutta questa vicenda. Ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, il direttore del settimanale Chi e opinionista del Grande Fratello Vip si è espresso su questa rottura, svelando un dettaglio inedito e molto interessante. Alfonso ha infatti raccontato di essersi imbattuto casualmente in Soleil proprio dopo la rivelazione fatta a Luca lunedì in diretta e di averla trovata come non immaginava.

"SOLEIL? PER NULLA AFFRANTA DALLA ROTTURA CON LUCA!"

“Proprio l’altra sera ho incontrato Soleil in un locale e tutto sembrava tranne che affranta - ha dichiarato Signorini in diretta a Mattino 5, per poi continuare - infatti Luca si può ritenere single, la cosa che non mi ha convinto in questa storia è che lei non ha voluto chiarire privatamente con Gianmarco, il fratello di Luca, privatamente ma sui social, questo l’ho trovato fuori luogo”. Alfonso Signorini insomma conferma ciò che sembrava ampliamente chiaro grazie all'intervista rilasciata dalla Sorgè a Pomeriggio 5 dove lei stessa ha confermato di non essere più innamorata di Luca. Il pubblico del Grande Fratello Vip appassionatosi a questa vicenda intanto inizia a chiedersi se luned', nella nuova diretta del reality show, possano arrivare altre sorprese in Casa. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.

