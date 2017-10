Anna Tedesco e Angelo/ Scontro nella nuova puntata di Uomini e donne: la loro storia finisce?

Anna Tedesco, Uomini e donne

Il trono over oggi, 13 ottobre, torna ad occuparsi dell'amata Anna Tedesco. Lei è una delle dame più amate di Uomini e donne e si è parlato tanto del suo ritorno nel programma durante l'estate. La bionda protagonista nei mesi che hanno chiuso la scorsa edizione è stata molto impegnata con Nino, il cavaliere siciliano. I due sembravano quasi pronti a lasciare il studio insieme almeno fino a quando l'uomo non ha perso la testa per via di una serie di presunti comportamenti offensivi da parte della dama e della sua amicizia troppo particolare con Giorgio Manetti tanto che si è parlato addirittura di una loro storia. Voci smentite dai due diretti interessati ma che hanno fatto discutere molto sui social visto che molti hanno notato che i due sono seguiti dallo stesso manager.

LA STORIA DI ANNA E ANGELO

E adesso? Anna Tedesco è ripartita con i piedi di piombo in questa nuova stagione in cui, però, ha già fatto la conoscenza di Angelo. I due si stanno conoscendo ma, a quanto pare, sono sorti i primi problemi o, meglio, la differenza di età. Proprio questo causerà una serie di discussioni in studio dovute proprio al fatto che Anna ha messo in chiaro che proprio per via della loro differenza di età che la loro amicizia rischia grosso perché alcuni atteggiamenti stanno intralciando la loro conoscenza. Ad entrare in gioco, a quel punto, sarà Annamaria pronta a scommettere che l'intento della dama sarà solo quello di uscire con uomini più giovani. Angelo confermerà di essere troppo geloso e che proprio questo sta mettendo tutto a rischio.

