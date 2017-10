Annalisa Minetti è LP/ Video, dopo Chiara un esame graffiante (Tale e Quale Show 2017)

Annalisa Minetti a Tale e Quale Show 2017

Quarta puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show 2017, in onda questa sera 13 ottobre 2017 su Rai Uno: Annalisa Minetti è LP. Dopo il quarto posto della scorsa puntata, 57 punti nei panni di Chiara Galiazzo, la cantante italiana dovrà imitare la celebre cantautrice statunitense. Una prova molto complicata per Annalisa Minetti, con la voce graffiante di LP che ormai è nota in tutto il mondo. LP è il nome d’arte di Laura Pergolizzi, nata a Huntington nel marzo 1981: un cognome che evidenzia tratti fortemente nostrani: genitori italiani, nonni materni di Napoli e nonno paterno di Palermo. Il successo è arrivato nel 2016 con Lost on You, brano scelto da Tre come colonna sonora dello spot televisivo, seguito poi dal nuovo singolo apripista Other People, contenuto nell’album Lost on You uscito il 9 dicembre 2016. Un'altra prova ardua per Annalisa Minetti, che nel suo percorso a Tale e Quale Show 2017 sta stupendo tutti per la sua duttilità vocale e per la sua capacità di imitazione finora sconosciuto.

ANNALISA MINETTI, UN’OTTIMA CHIARA GALIAZZO

Annalisa Minetti è reduce dal quarto posto ottenuto con 57 punti con l'ottima interpretazione di Chiara Galiazzo e del suo brano Straordinario, presentato al Festival di Sanremo del 2015. Una esibizione che ha convinto la giuria, unanime nel verdetto. A partire da Enrico Montesano: “Lei è una atleta, una grande atleta: affronta con questo spirito sportivo le sfide. Tutti vogliono lo straordinario e tu lo hai fatto, te lo dovrebbero pagare (ride, ndr). La voce era perfetta, i ritmi della canzone non era facile: le faccio i complimenti”. Più tecnico ma assolutamente allineato il giudizio di Loretta Goggi: “Mi è piaciuta moltissimo, hanno fatto un lavoro bellissimo con il trucco. Lei ha colto quell’aspetto di Chiara, che canta un po’ come Giusy Ferreri. Complimenti, chapeau madame”. Estasiato, invece, Christian De Sica: “Una sola parola: straordinaria”. Infine, il commento del giudice speciale della quarta puntata, Ambra Angiolini: “E’ difficile coprire il talento di Annalisa, riuscire a trasformarsi in Chiara vale doppio”.

“CHIARA E’ STATA UN VIAGGIO”

"Chiara... Chiara è stata un viaggio", così Annalisa Minetti sulla sua pagina Facebook sulla sua esibizione in Chiara. Una prova difficile, che ha dovuto studiare e scoprire: "Non avevo nessuno strumento se non la possibilità di stabilire una connessione con questa artista che mi piaceva ma che conoscevo solo superficialmente. Per entrare nei suoi tratti distintivi ho dovuto studiare tantissimo, ho ascoltato tantissime sue interviste per cogliere il suo parlato oltre che il cantato, ho ascoltato tanta sua discografia e così, ho imparato a conoscere una giovane artista che rappresenta davvero una ricchezza per la nostra musica". Una prova che ha permesso ad Annalisa Minetti di ripercorrere il suo cammino nello show di Carlo Conti: "Quando ho iniziato #taleequaleshow non mi sarei mai aspettata di trovarmi di fronte a questa sfida, perciò è stata una vera impresa titanica misurarmi con Chiara.

Ma allo stesso modo sará difficile uscire da questa sua leggera serenitá, da questa voce che si poggia leggera su parole scandite. #chiaragaliazzo è stata una scoperta, Grazie Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno che avete espresso verso questa interpretazione".

