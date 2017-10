BEAUTIFUL / Il nuovo amore di R.J Forrester: sarà un conquistatore come il padre?

Beautiful

Le nuove generazioni ottengono ampio spazio nelle trame di Beautiful e anche il più piccolo di tutti, ovvero l'adolescente R.J, dovrà fare i conti con la sua prima cotta. L'interesse reciproco con Coco Spectra è apparso evidente fin dal primo incontro e la giovane si è anche trasformata in eroina, salvando l'amico da un possibile incidente nel magazzino della Forrester Creations. Dopo la preoccupazione iniziale per il rischio corso dal figlio, Ridge ha evidenziato la sua gratitudine accettando di assumere la Spectra come stagista, nonostante una parentela non certo raccomandabile. Ma le novità per R.J. non si limiteranno alla collaborazione con la sua nuova amica: rimasti soli, dopo lo scampato pericolo, i due ragazzi dimostreranno di essere coinvolti dai reciproci sentimenti e si scambieranno il loro primo bacio appassionato. Sarà questo l'inizio di una nuova longeva relazione? Nonostante la giovane età, anche R.J. sembra ripercorrere le orme del padre e del fratello maggiore Thomas. Un nuovo playboy è pronto a conquistare la Forrester Creations?

R.J. segue le orme del padre, Ridge presto sposo?

Mentre R.J. sarà alle prese con i suoi primi turbamenti d'amore, nella puntata di Beautiful di oggi Ridge avrà le idee chiare per il suo futuro con Brooke (o quanto meno, questa sarà l'impressione che darà). Nell'ufficio della Forrester Creations, infatti, si troverà ad organizzare alcuni dettagli sul viaggio in Australia, location scelta da Liam e Steffy per celebrare il loro terzo matrimonio. E anche se, dobbiamo ammetterlo, abbiamo perso i conti sul numero delle volte in cui i Bridge si sono sposati, anche lo stilista sarà pronto a pronunciare il fatidico sì con la sua Logan. L'idea sarà quella di una cerimonia intima proprio in Australia, dopo quella organizzata da Steffy e Liam. Anche Brooke comincerà quindi a pensare all'organizzazione delle sue nozze, a partire dall'abito che dovrà portare con sé nella Terra dei Canguri. Ma davvero tutto andrà per il meglio? Non possiamo dimenticare che la coppia continuerà ad avere un grave problema da affrontare corrispondente al nome di Quinn Fuller. E se la verità venisse presto svelata?

© Riproduzione Riservata.