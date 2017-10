Bake Off Italia 2017/ Anticipazioni settima puntata: tre prove e nuovo tema, chi verrà eliminato? (13 ottobre)

Bake Off Italia 2017

Bake Off Italia 2017 si avvicina inesorabilmente verso la settima puntata. Il programma dedicato agli aspiranti pasticceri, torna nuovamente in onda su Real Time (canale 31 del digitale terreste), con le sue sfide che metteranno ancora una volta alla prova i concorrenti ancora in gara. Chi verrà eliminato e chi, di contro, conquisterà l'ambitissimo grembiule blu? La scorsa settimana, i fan del programma sono stati accontentati e finalmente, "l'ambito trofeo" è andato indosso a Rosalind, una delle più promettenti di questa nuova edizione. La scorsa settimana poi, i pasticceri hanno dovuto scontrarsi con una nuova insidia: cucinare salato. Ecco perché, durante il corso della puntata, ha fatto il suo esordio in studio lo chef stellato Mauro Colagreco, e gli aspiranti pasticceri, hanno dovuto cimentarsi nella sfilettatura di un pesce che li ha visti in notevole difficoltà. Come sempre, anche oggi i concorrenti di Bake Off dovranno gareggiare seguendo la struttura delle tre prove: tecnica, creativa e Wow. La scorsa puntata, dopo notevoli peripezie, ad avere la peggio è stata Viola: a chi toccherà tra qualche ora? Durante il precedente appuntamento infatti, hanno rischiato moltissimo anche Benedetta e Malindi, anche loro finite nel terzetto delle peggiori della scorsa settimana.

A chi andrà il grembiule blu?

Dopo Tony e Mariagrazia (gli eterni nemici) il grembiule blu è finito tra le mani della dolcissima Rosalind. Chi lo conquisterà stasera? Dalle 21.10 circa, si riapriranno i battenti della nuova puntata di Bake Off Italia - Dolci in forno. Tre prove da affrontare, come sempre giudicate dai tre giudici nel reality show. Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e Damiano Carrara, dopo aver scelto il tema della puntata, incentreranno le loro tre prove del gioco, proprio sull'argomento prescelto. La prova tecnica come sempre, risulterà molto difficoltosa anche perché, come spesso ribadito, i pasticceri dovranno eseguire alla lettera la ricetta della specialità scelta. Difficile anche la prova creativa che, nonostante lasci sicuramente più respiro della precedente, non dovrà vedere i concorrenti osare troppo e rischiare di realizzare qualcosa che magari, ancora non sanno fare al meglio. La prova Wow invece, metterà alla prova il loro talento al 100%. A chi andrà questa volta il grembiule blu? All'appello mancano ancora un po' di concorrenti, tra cui proprio Benedetta, Malindi e Giustina. Sarà la volta di quest'ultima? La pugliese infatti, ha conquistato i giudici con il suo sorriso materno e la sua passione per l'arancia che mette pressoché ovunque.

Chi verrà eliminato?

E' stata proprio la prova tecnica della passata settimana a fare entrare nel panico gli aspiranti pasticceri di Bake Off Italia 2017, alle prese con del pesce, Mariagrazia, tra le concorrenti più accreditate alla vittoria finale insieme a Carlo e Tony, ha esclamato: "Odio il pesce, voglio piangere", per poi ribadire: "Io sono qui per fare i dolci, non per sfilettare questo pesce schifoso". Chi rischierà di più l'eliminazione? Sicuramente, i concorrenti che rischiano di più sono Benedetta e Malindi ma al duetto, aggiungiamo anche Giustina. La simpatica “mamma” di Bake Off infatti, nonostante la bravura, rimare molto aderente alle linee giuda di una cucina oltre che molto tradizionale, anche un poco antica. Naturalmente, anche il sesto appuntamento con i dolci in forno, sarà condito dal sorriso di Benedetta Parodi che da domenica, sbarcherà anche sull'ammiraglia di Casa Rai per condurre con la sorella maggiore Cristina, la nuova edizione di Domenica In. Nel frattempo, questa sera Bake Off vi aspetta in prima serata su Real Time. Se volete rivedere il programma, potete recuperarlo tramite il sito ufficiale oppure consultando l'app e il sito di Dplay. In ultimo, per commentare il programma, potete scrivere i vostri commenti su Twitter facendoli seguire dall'hashtag ufficiale: #BakeOffItalia.

