Barbara D'Urso e Stefano Sala stanno insieme?/ Dopo Gerard Butler flirt col toy boy? L'indiscrezione

Barbara D'Urso

Nonostante continui a dichiararsi single, pare invece che la vita amorosa di Barbara D'Urso sia molto movimentata. Il periodo estivo l'ha vista infatti particolarmente al centro del gossip per il presunto flirt con la star hollywwodiana Gerard Butler. La nuova indiscrezione sulla D'Urso stavolta arriva però addirittura dalla Spagna, da El Pais che lancia un succulento pettegolezzo secondo il quale la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live avrebbe chiuso la storia con Butler e si sarebbe avvicinata al modello 27enne Stefano Sala, ex di Dayane Mello. Sulla fonte, come riporta TvZap, si legge infatti: "L’illusione dell’amore estivo è durata molto poco per l’attore e produttore scozzese Gerard Butler. Le immagini di lui felice insieme all’attrice e presentatrice italiana Barbara d’Urso in vacanza solo un mese fa appartengono al passato".

NUOVA FIAMMA PER BARBARA D'URSO?

Non è tutto perchè sulla fonta ancora si legge: "I media italiani affermano che d’Urso ha lasciato l’attore per il modello Stefano Sala, 27 anni, ovvero 33 in meno di lei. L’italiano ha sfilato per firme come Giorgio Armani ed è protagonista dell’ultima campagna di Guess accanto a Hailey Baldwin. L’attrice non ha nascosto il buon rapporto che mantiene con il giovane, anche se non ha confermato pubblicamente la loro relazione". Una differenza d'età sicuramente importante quella di Barbara D'Urso e del suo presunto toy boy Stefano Sala, noto per la lunga storia d'amore avuta con Dayane Mello. 33 anni che sicuramente potrebbero far discutere se questo flirt venisse confermato dai diretti interessati. Per ora la notizia, tuttavia, rimane una semplice indiscrezione, cosa alla quale la D'Urso non è affatto nuova.

