Benedetta Mazza è Gloria Gaynor/ Video, la conduttrice "will survive" ai giudici? (Tale e Quale Show 2017)

Benedetta Mazza a Tale e Quale Show 2017

Non poteva esserci grido di battaglia più indicato per Benedetta Mazza, concorrente di Tale e Quale Show 2017, di "I will survive", il celebre brano di Gloria Gaynor che alla bella conduttrice toccherà interpretare nella prossima puntata in onda questa sera su Rai Uno. Le assegnazioni delle nuove canzoni hanno letto alla perfezione il momento della Mazza, che arriva alla quarta puntata del programma condotto da Carlo Conti con le ossa rotte. Nell'ultima messa in onda, infatti, Benedetta Mazza ha meritato l'ultima posizione in classifica, con un totale di 25 punti, frutto delle 5 votazioni da parte dei compagni d'avventura nonché dei giudici Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica e Ambra Angiolini.

Nessuno di loro, infatti, ha apprezzato la performance della Mazza ne La notte vola di Lorella Cuccarini. Un confronto oggettivamente ingeneroso.

BENEDETTA MAZZA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA CUCCARINI

Inutile sottolineare che imitare Lorella Cuccarini, per di più preparando un'esibizione in una settimana, non era impresa facile per nessuna. Un compito gravoso, quello capitato sulle spalle di Benedetta Mazza, letteralmente stroncata dai giudici che non c'hanno pensato un attimo ad attribuirle dei 5 in pagella che le sono valse l'ultima posizione nella classifica della puntata. A risollevare il morale dell'ex concorrente di Pechino Express, però, c'ha pensato Lorella Cuccarini, che ha assistito in diretta alla performance all'insaputa della Mazza. Una volta raggiunta sul palco la sua imitatrice, la più amata dagli italiani ha spiegato:"Io però ballavo sul disco, per me era più semplice. Ballare e cantare non è facile, bisogna ricordarselo. Poi lei non ha una storia da ballerina, quindi chapeau".

IL PERCORSO A TALE QUALE SHOW 2017

Indossare i panni di Gloria Gaynor e interpretare "I will survive" non sarà certamente semplice per Benedetta Mazza, ma è comunque una grande occasione per ribaltare un andamento all'interno di Tale e Quale Show 2017 che finora è stato certamente al di sotto dele aspettative. Certo la performance andata in scena con La notte vola di Lorella Cuccarini è stato sicuramente il punto più basso della sua esperienza all'interno del programma di Carlo Conti. Con 25 punti in classifica, la conduttrice ha meritato l'ultima casella della classifica, cosa che non le era mai successa nei precedenti appuntamenti. Al debutto nel programma la Mazza si era classificata ottava con 30 punti frutto della sua esibizione in La tua ragazza sempre di Irene Grandi. Meglio ancora era andata nella seconda puntata, quando la sua versione di Toxic di Britney Spears le era valso il sesto posto. Benedetta Mazza "will survive"?

