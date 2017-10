CHI HA INCASTRATO PETER PAN? / Commento e pagelle: tutti promossi, ma Belen Rodriguez...

Chi ha incastrato Peter Pan?

La quarta puntata di chi ha incastrato Peter Pan? È andata in onda seguendo la formula più consueta, che fra candid camera e sketch irriverenti ha visto i big del piccolo schermo al centro delle divertenti domande dei piccoli protagonisti. Il format, che nelle serate precedenti ha più volte manifestato segni di stanchezza, è stato in parte risollevato dalla straordinaria presenza di Belen Rodríguez, che ha fatto il suo ingresso in studio e si è lasciata coinvolgere dalla curiosità dei bambini. Meno irriverenti del solito le domande, che hanno soltanto sfiorato la sua vita privata e, contrariamente a quanto accaduto in passato con altri ospiti famosi, non hanno messo in imbarazzo la protagonista. Peccato! (Voto 7). Salva l’intervista di Belen Rodriguez la presenza del piccolo Santiago De Martino, che come un vero eroe ha fatto il suo ingresso in studio per correre fra le braccia di sua madre.

GIGI PROIETTI, ANTONINO CANAVACCIUOLO E ARISA

Tutti i piccoli protagonisti di Chi ha incastrato Peter Pan? si sono lasciati conquistare dalla straordinaria energia di Gigi Proietti, che ieri sera, fra una lezione di doppiaggio e una barzelletta, ha scritto una pagina di tv che potremmo definire indimenticabile. I suoi divertentissimi sketch, infatti, sono senza tempo e l’ironia, sempre pungente, continua ad appassionare con successo anche le nuove generazioni, voto 10. Molto divertente anche l’intervista realizzata dai bambini ad Antonino Canavacciuolo, che dopo aver parlato della sua infanzia, ha svelato ai piccoli protagonisti dettagli poco noti sul suo modo di intendere al cucina. Al centro del suo intervento soprattutto la carriera, senza mai dimenticare l’esperienza che lo affascina di più, quella legata alla paternità. (Voto 9). Pollice in su anche per Arisa, al centro della curiosità dei più piccoli un po' per i suoi recenti lavori di doppiaggio, un po' per la sua riservatissima vita privata (voto 8).

