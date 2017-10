CRIMINAL MINDS 13/ Un profiler nelle grinfie del Signor Graffio. Anticipazioni del 13 ottobre 2017

Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 13: LA SERIE

Al via Criminal Minds 13 in prima tv assoluta: la premiere della serie crime, dal titolo "Decolliamo", andrà in onda nella prima serata di oggi, venerdì 13 ottobre 2017, su Fox Crime. La nuova stagione dello show, con protagonista la squadra di profiler dell'FBI, riprenderà le fila della sua trama da dove l'avevamo lasciata nel finale precedente. Diversi i nodi da sciogliere con il debutto di questo capitolo, dal reintegro totale del dottor Reid, interpretato da Matthew Gubler, fino all'ingresso nel BAU di una new entry già conosciuta dai telespettatori più appassionati della serie. Entrerà infatti a far parte del cast Daniel Henney nei panni dell'agente Simmons, una delle icone dello spinoff Criminal Minds: Beyond Borders. Al suo personaggio il compito di sopperire all'assenza di Thomas Gibson e Shemar Moore, usciti di scena nella trama precedente. Hotch e Morgan non saranno infatti presenti nei nuovi episodi, anche se il secondo comparirà come guest star per correre in aiuto a Penelope Garcia, interpretata da Kristen Vangsness. Nelle nuove puntate vedremo infatti il BAU confrontarsi con diverse difficoltà. Inannzitutto ritornerà a minacciare l'equilibrio dei profiler uno degli SI più famigerati e sfuggenti con cui si siano incontrati e conosciuto dai fan: il Signor Graffio. Uno dei first look della 13esima stagione ci ha mostrato inoltre un possibile coinvolgimento di uno dei profiler in un terribile incidente, causato dall'arrivo di un tir che piomberà nel lato passeggero in cui si trova Emily Prentiss, interpretata da Paget Brewster. Il tutto partirà dalla possibilità che Reid sia caduto in un agguato del Signor Graffio, che si rivelerà in seguito una trappola del criminale e che darà vita ad una serie di pericoli aggiuntivi per gli agenti speciali. In questo caso le redini della squadra verranno affidate del tutto a Garcia, che si ritroverà nell'impossibilità di rintracciare qualsiasi collega e che sarà costretta a rivolgersi infatti a Simmons, esperto in crimini internazionali. Uno dei misteri da risolvere riguarderà inoltre proprio il ritorno di Reid, che apparirà molto diverso e privo di quello smalto tipico che lo ha reso così popolare. Per poter riprendere a collaborare con il team, lo scienziato dovrà inoltre dimostrare di non aver subito alcuna conseguenza da tutto ciò che gli è accaduto in precedenza, dal contatto con il serial killer che lo ha portato quasi alla pazzia, fino alla possibilità che abbia la stessa malattia della madre.

ANTICIPAZIONI DEL 13 OTTOBRE 2017, EPISODIO 1 "DECOLLIAMO"

Nella puntata di questa sera, la squadra inizia a dare la caccia al Signor Graffio quando Reid e Garcia, ancora in attesa del reintegro, i profiler vengono catturati in una trappola creata ad hoc dall'SI. Garcia decide quindi di rivolgersi all'agente Simmons, che ha lasciato da poco la squadra internazionale ed incontrato in precedenza per un altro caso. L'analista e Simmons riescono alla fine a trovare i profiler, che tuttavia presentano diverse lesioni importanti, e notano solo in un secondo momento che uno degli agenti manca all'appello. La squadra concluderà alla fine che il Signor Graffio ha catturato uno di loro, spingendo Reid a richiedere di poter rientrare subito al lavoro in veste non ufficiale per poter aiutare gli amici. Si scoprirà così che tutte le informazioni in possesso ai profiler sul caso dell'SI sono incomplete, dato che manca una cartella in formato cartaceo rimasta nascosta per tanti anni.

