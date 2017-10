Claudio Lippi è Toto Cutugno/ Video, in risalita grazie alla sua Amanda Lear (Tale e Quale Show 2017)

Claudio Lippi a Tale e Quale Show 2017

CLAUDIO LIPPI SARÀ TOTO CUTUGNO

Su Rai 1 nella prime time va in onda una nuova puntata, la quarta, della trasmissione Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno dando il maggior contributo a rendere il format molto divertente c’è senza dubbio l’ex giudice Claudio Lippi che dopo aver interpretato nella scorsa puntata Amanda Lear questa sera si misura nelle vesti del grande Toto Cutugno. A Lippi, nello specifico, tocca il compito di intonare il brano L’Italiano che oltre ad essere uno dei maggiori successi di Cutugno è anche tra i più conosciuti in tutto il mondo. È stato pubblicato nel 1983 sotto l’etichetta Carosello, con la musica scritta da Toto Cutugno e la parole di Cristiano Minellono. Venne poi inserito nell’album L’Italiano ma prima fu presentato nella 33esima edizione del Festival di Sanremo ottenendo un buon quinto posto finale ed il primato nella speciale classifica Totip.

CON AMANDA LEAR, IL MIGLIOR RISULTATO STAGIONALE (VIDEO)

Nella puntata della scorsa settimana di Tale e Quale Show 2017, Claudio Lippi ha risollevato un po’ la sua classifica generale proponendo una divertente imitazione di Amanda Lear nel brano Tomorrow. Una imitazione che ha conquistato non tanto la giuria quanto gli stessi colleghi di avventura di Claudio Lippi 10 punti complessivi. Enrico Montesano non ha visto passi in avanti da parte di Lippi per cui gli ha dato 6 punti come del resto hanno deciso di fare anche Ambra Angiolini e Loretta Goggi. Decisamente più generoso è stato invece Christian De Sica che ha dato al proprio ex collega di giuria 9 punti che sommati al resto dei punti conquistati ha dato vita a complessivi 37 punti facendo chiudere la puntata di Lippi all’ottavo posto per la miglior perfomance stagionale. Clicca qui per rivedere Lippi nei panni di Amanda Lear

© Riproduzione Riservata.