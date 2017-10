Damiano Carrara / Il nuovo giudice di Bake Off Italia 2017: "Ecco cosa cerco negli aspiranti pasticceri"

Damiano Carrara, Bake Off Italia

Continua l'avventura di Damiano Carrara a Bake Off Italia al fianco di Benedetta Parodi, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. Il nuovo giudice, che presto esordirà anche nella versione Junior del talent culinario, continua ad accumulare consensi da parte del pubblico che ha apprezzato la sua presenza sin dalla prima puntata di questa nuova edizione. Damiano, che ha solo 32 anni, ha lasciato la sua Lucca giovanissimo per partire per l'Irlanda dove ha dato il via alle prime esperienze in campo culinario. Determinazione e caparbietà l'hanno portato in giro per il mondo fino all'America, dove è arrivato il successo. Damiano Carrara spera allora di trovare caratteristiche simili anche nei concorrenti di Bake Off Italia.

UNA QUALITÀ IMPORTANTE IN PASTICCERIA

In una recente intervista a Vanity Fair ha infatti svelato di cercare nei concorrenti: «Capacità di ascolto e apertura al miglioramento. Questi programmi per me sono dei percorsi. - e ancora - Mi rendo conto che la gente a casa si trovi a pensare come siano finti e scritti show di questo tipo. Ma nella tv che facciamo non c’è alcuna finzione. Bake Off Italia è un percorso: si comincia da dilettanti, si lascia da professionisti». Superato lo scoglio del talent, secondo il pasticcere la strada verso l'autorealizzazione è ancora lunga: «Penso che, tra il programma tv e il cambio di vita, debba esserci altro. - poi tiene a chiarire che - Bake Off è l’inizio, poi un altro percorso deve iniziare. Qualcosa che dice che la pasticceria non è solo torte e ricette». Non resta che scoprire quale dei pasticceri rimasti in gara riuscirà ad impressionarlo.

© Riproduzione Riservata.