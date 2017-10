Donatella Rettore si è ritirata/ Tale e Quale Show 2017, ecco perchè non partecipa più

Donatella Rettore dà l'addio a Tale e Quale Show 2017 (LaPresse)

Colpo di scena a Tale e Quale Show 2017: Donatella Rettore ha deciso di ritirarsi dal programma condotto da Carlo Conti. TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato l’assenza della nota cantante alle prove in programma ieri mattina, una sorta di warm up in vista della puntata di questa sera con tanto di costumi e trucchi degli artisti imitati. L’indiscrezione ha trovato la conferma della stessa Donatella Rettore su Twitter: “Infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie superiori! Questo il motivo, grazie”. Un peccato per il programma, con la cantante reduce dall'ottima esibizione nei panni di Gabriella Ferri. Dopo l'addio della Rettore, Carlo Conti e il suo staff hanno individuato il suo sostituto: parliamo di Dario Bandiera, noto comico, attore e imitatore. "A Tale e Quale show con Carlo Conti!!", con questo messaggio su Twitter è stato lo stesso Dario Bandiera ad ufficializzare la sua partecipazione al programma: il comico è reduce dalle riprese di Natale da Chef, cinepanettone diretto da Neri Parenti.

L'ASSEGNAZIONE DI ORNELLA VANONI

Donatella Rettore avrebbe dovuto interpretare Ornella Vanoni questa sera a Tale e Quale Show 2017, programma condotto da Carlo Conti in diretta su Rai 1 a partire dalla ore 21.25. Dopo aver interpretato con grande successo Gabriella Ferri, interpretando Sempre, Donatella Rettore avrebbe dovuto cimentarsi nella celebre cantante italiana, l’artista italiana più longeva (in attività dal 1956). Una prova dalla mille difficoltà per la Rettore, con l'obiettivo di ricalcare lo stile interpretativo unico e assai sostificato della Vanoni, nonché la sua timbrica vocale fortemente riconoscibile. Tra le più quotate interpreti della musica italiana degli anni Sessanta, Ornella Vanoni ha firmato successi come Tu sì ‘na cosa grande, Senza fine, Tristezza e Una ragione di più. Vanoni che vanta una carriera invidiabile di cantante, ma che nella sua vita ha anche recitato: basti ricordare I ragazzi dell'Hully Gully, regia di Marcello Giannini (1964), oppure Romolo e Remo, regia di Sergio Corbucci (1961).

DONATELLA RETTORE E IL SUCCESSO CON GABRIELLA FERRI

Reduce dalla prova in chiaroscuro con Caterina Caselli, solo un settimo posto con 31 punti nella seconda puntata, Donatella Rettore ha sfoderato lo scorso sabato una performance straordinaria nei panni di Gabriella Ferri con la sua sempre. L’incedere interpretativo, la voce struggente e un lavoro di trucco perfetto hanno permesso alla nota cantante di guadagnarsi il secondo posto nella classifica finale con 65 punti, di cui 60 dati dalla giuria composta da Enrico Montesano, Christian De Sica, Loretta Goggi e dal giudice speciale Ambra Angiolini (16 punti Montesano, 16 punti Angiolini, 14 punti Goggi e 14 punti De Sica). Standing ovation di giuria e pubblico al termine dell’esibizione, con Carlo Conti che ha definito “semplicemente emozionante” l’interpretazione della Rettore. “Quando è scesa ho avuto una botta di emozioni: sono stato tante volte con Gabriella, risentirla e rivederla è stato un pugno al cuore. Mi hai dato una grande emozione”, questo invece il commento di Enrico Montesano, grande amico della Ferri.

L'AVVENTURA A TALE E QUALE SHOW 2017

Donatella Rettore ha deciso di rimettersi in gioco e lo ha fatto con una avventura a dir poco particolare. Non con la sua voce, ma con quella di altri suoi colleghi. Imitazioni che l'hanno messa in difficoltà, di cui ha parlato ai microfoni di Novella 2000: "Ogni cantante s’ispira a qualcuno. Quindi lo imita in un certo senso. Qualcosa l’ho preparata, e rimarrete stupiti. Imiterò personaggi che mi sono vicini, un po’ tormentati. Ma - continua la cantante di Splendido Splendente - non posso dirvi di più". Tante imitazioni in programma, anche se mancherà quella dei suoi sogni: "Il mio sogno sarebbe stato imitare Mina, la cantante per antonomasia, ma purtroppo la sua imitazione ha già vinto lo scorso anno". Una nuova avventura per Donatella Rettore, che ha al suo fianco come sempre il marito Claudio Rego: "Siamo sposati da undici anni e mezzo,ma stiamo insieme e lavoriamo insieme da tantissimo tempo. Ha fatto lui il primo passo. La prima volta che mi ha visto - conclude Donatella Rettore - non mi sopportava…".

