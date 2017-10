Dragon Ball Super/ Anticipazioni: i nuovi episodi in onda nel 2018? Il finale perfetto sarebbe...

Dragon Ball Super

Orfani di Dragon Ball Super non abbiate paura. La serie ispirata al celebre manga continua a mietere successi ma questo non la salva dalla sicura panchina. Proprio nei giorni scorsi, Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda dei nuovi episodi della saga di Black rimandati a data da destinarsi. Se anche questi seguiranno la solita programmazione sembra proprio che per sapere come andrà a finire questa nuova stagione dovranno attendere fine 2017 o inizi 2018. Riusciranno i fan ad aspettare così tanto perdonando a Mediaset questo affronto? Pian piano le polemiche si stanno diradando ma c'è giàè chi pensa al futuro.

IL FINALE IDEALE DI DRAGON BALL SUPER

Proprio alla scorsa Anime Expo 2017, al panel dedicato al franchise di Dragon Ball, hanno detto la loro su un possibile finale di serie proprio Sean Schemmel e Christopher Sabat, ovvero i doppiatori storici statunitensi di Goku e Vegeta. I due hanno detto la loro sul possibile finale della saga di Dragon Ball Super e della storicabattaglia tra Goku e Vegeta. Secondo il doppiatore del primo, sembra proprio che i due protagonisti potrebbero vivere in "pace" ma su due pianeti fiversi mentre per il secondo potrebbe esserci una soluzione alternativa: “Sarebbe molto divertente se si giungesse alla vera fine della serie con Vegeta e Goku che si picchiano l’un l’altro con entrambi pronti a darsi un pugno in faccia, per poi passare ai titoli di coda che recitano: “La fine di Dragon Ball. Addio, ma per favore ora guardate anche Dragon Ball GT“. Qual è il vostro finale alternativo preferito?

© Riproduzione Riservata.