Edy Angelillo è il Trio Lescano/ Video, stasera riuscirà a farsi in tre? (Tale e Quale Show 2017)

Edy Angelillo a Tale e Quale Show 2017

STASERA LA ANGELILLO SI FA IN TRE

Tra poche ore su Rai 1 l’ottimo Carlo Conti conduce la quarta puntata stagionale di Tale e Quale Show. Tra le esibizioni più attese c’è quella di Edy Angelillo che dopo aver cantato a ritmo di Disco Music nei panni di Donna Summer, dovrà trasformarsi nel Trio Lescano. Il Trio Lescano è stato un gruppo vocale femminile attivo tra il 1936 ed il 1950 e composto dalle tre sorelle Lescano, Alessandra, Giuditta e Caterinetta. Nello specifico la Angelillo dovrà cercare di imitare la performance che il Trio Lescano ha saputo regalare al pubblico italiano sulle note della canzone È arrivato l’ambasciatore. Un valzer pubblicato nella fine degli anni Trenta in una Europa ormai sull’orlo della devastante Seconda Guerra Mondiale, dalle sonorità e dalla melodia in chiaro contrasto con la musica dell’odierno periodo. Non resta che attendere di vedere se le capacità interpretative della Angelillo sapranno raccontare questo balzo indietro nel tempo.

EDY ANGELILLO, UNA ESIBIZIONE SENSUALE (VIDEO)

Edy Angelillo nella terza puntata di Tale e Quale Show 2017 trasmessa lo scorso sabato 7 ottobre, ha vestito i panni delle poliedrica Donna Sumer, tra le artiste più amate della disco music, interpretando il pezzo di successo Love to Love You Baby. Una esibizione molto buona in cui l’attrice italiana ha saputo essere anche molto sensuale come ha anche simpaticamente evidenziato Christian De Sica nel commentare la performance. De Sica infatti, ha premiato la trasformazione della Angelillo con 11 punti mentre per Enrico Montesano la somiglianza è stata meno marcata per cui le ha dato 9 punti. In linea con Christian De Sica è stato il voto di Loretta Goggi mentre Ambra Angiolini, quarto giudice di serata, la Angelillo è stata ancora più brava dandole 12 punti per un totale di 43 ai quali però non se ne sono aggiunti nell’ultima fase di votazione. Clicca qui per rivedere Edy Angelillo nei panni di Donna Summer.

