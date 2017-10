FAST & FURIOUS 7/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker (oggi, 13 ottobre 2017)

Fast & Furious 7, in prima serata su Italia 1

NEL CAST PAUL WALKER

Fast & Furious 7 va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 13 ottobre 2017, alle ore 21.15. Il film del 2015 è stato diretto da James Wan e rappresenta il penultimo film della serie cinematografica ed è uno dei più sentiti dai fan della saga di Fast e Furios. È infatti l'ultima pellicola in cui ha recitato Paul Walker, che interpreta Brian O'Conner, morto in un catastrofico incidente stradale. Nel cast è presente anche Michelle Rodriguez, attrice americana nota al pubblico televisivo per aver preso parte a circa 24 episodi della famosa serie tv drammatica Lost, che in Italia è stata trasmessa da Rai 2. Immancabile la presenza di Vin Diesele, che interpeta Dominic Toretto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FAST & FURIOUS 7, LA TRAMA DEL FILM

Dominic e Brian tornano a casa con l'intenzione di iniziare a condurre un'esistenza normale. Il primo tenta di stare vicino a Letty, che nel frattempo sta tentando di riappropriarsi della sua memoria perduta. Brian, invece, inizia ad abituarsi alla sua nuova figura da padre. Nel frattempo, a migliaia di chilometri di distanza, Deckard fa irruzione nell'ospedale in cui è ricoverato Owen (l'uomo che la banda di Domenic e Brian hanno ferito gravemente), giurando vendetta contro Dominic e tutti i suoi familiari. L'uomo riesce a entrare in possesso di tutte le informazioni utili a mettere in pratica il suo piano, hackerando il pc di Luke Hobbs. Dominc, nel frattempo, apprende che sua sorella Mia è rimasta di nuovo incita. La donna spera che Brian accolga con gioia la notizia. Poco dopo, l'appartamento di Dom esplode, e Han, uno degli uomini della sua banda, viene eliminato da Deckar. Dominic scopre la vera identità di Deckard e poco dopo si reca a Tokyo dove un amico di Han gli consegna alcuni effetti personali del suo collaboratore morto per mano del fratello di Owen. Rientrato a Los Angeles per il funerale di Han, Dominic affronta Deckerd nel corso di un scontro diretto, ma i due vengono interrotti dall'arrivo di Frank Petty, un agente segreto che offre il suo aiuto a Dom. In cambio, quest'ultimo dovrà aiutarlo a trarre in un salvo un hacker ed a fermare un pericoloso criminale di nome Jakande. Dominic non si perde d'animo e rimette in piedi la sua squadra per portare a compimento l'operazione.

